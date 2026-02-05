杜秉澄批「政壇災難」！徐巧芯大姑首度發聲明 將出面道歉

記者楊佩琪／台北報導

高等法院審理國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄等人被控替詐騙集團洗錢案，4日開庭後，杜秉澄在媒體鏡頭前痛批徐巧芯、劉向婕與他切割、「徐巧芯是政壇災難」等語。對此，劉向婕首次發出聲明，表示杜秉澄無端指控徐巧芯部分，與事實不符，將在高院門口召開記者會，向徐巧芯及其親友致歉。

以下劉向婕聲明：

一、本人劉向婕與杜秉澄所涉司法案件，造成司法與社會資源浪費，本人於此特地道歉。另對於杜先生無端指控徐巧芯部分，與事實不符，本人就此特向徐巧芯與其親友致上誠摯歉意。

廣告 廣告

二、對於杜先生陳述所謂徐巧芯委員諸多事項，與事實不符。就本人所知，徐巧芯從無施壓本人與杜先生，杜先生所言不明究理，其目的為何，本人不明白。各人造業各人擔，本人所犯錯誤，本人坦然面對司法判決與社會公評。而杜先生一再以徐巧芯為餌，幾度透過新聞媒體放話，其目的欲將不相干之人拖入泥沼，模糊自身案件責任，本人礙難認同，本人勸杜先生積極面對司法，切勿節外生枝。

三、又杜先生所述徐巧芯切割等事，並非事實，蓋杜先生與本人遭羈押當下為將近兩年前之事，本人與杜先生遭羈押禁見處分直至高等法院審理庭獲得交保，期間僅能由律師律見，律見當下看守所內有所方人員，所討論者亦僅限與案件有關事項，此為羈押禁見下必然結果，律師無法與本人討論與本案無關事項，遑論所謂徐巧芯切割一事？

四、本人與杜先生所使用手機，均遭查扣在案，如今雖獲交保，本人所用手機亦遭科技監控，如何與不相干之人討論本案或衍生爭議？杜先生所述，不符前述羈押情況與現今科技監控，與事實不符。

五、杜先生未能積極和解，誠摯面對司法爭議，本人深感遺憾，本人呼籲杜先生理性面對，使本案審理法官感受到杜先生確實有悔改之意，方能爭取自身司法相關權益。

