杜秉澄控遭徐巧芯切割！大姑批說謊：非事實 親曝已訴請離婚

記者廖品鈞、黃澄柏／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑、劉向婕夫妻檔，遭指控成立「水房」替詐騙集團洗錢，一審分別判刑10年跟15年，目前上訴二審中。日前以80萬元交保後，劉向婕今日親自出面三度鞠躬道歉，強調丈夫杜秉澄昨日批徐巧芯切割他很沒道德、是政壇災難並非事實，她要向徐巧芯致上最深的歉意。同時她也寄了離婚協議書給丈夫，但對方不簽，之後會向法院訴請離婚。

杜秉澄批徐巧芯是政壇災難。

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄（2026.02.04）：「做人可以沒有道德到這種程度，我認為她（徐巧芯）如果繼續在我們的政壇上，這是我們台灣的災難。」

前一天，國民黨立委徐巧芯的大姑丈夫杜秉澄，在鏡頭前開戰徐巧芯，不只批評她是政壇災難，還隱晦指控有很多不能說的事，引發討論。但對此，他的妻子、徐巧芯的大姑劉向婕親上火線，駁斥並非事實。

徐巧芯大姑劉向婕：「杜先生無端指控徐巧芯委員的部分，因為與事實不符，本人也在這邊向徐巧芯以及其親友致上最深的歉意。徐巧芯委員從未對杜先生有做過任何的施壓，個人的造業個人擔。」

劉向婕三度鞠躬。

劉向婕不只對被害人、徐巧芯跟她的家人三度九十度鞠躬道歉，針對杜秉澄前一天的指控也一一反擊。

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄（2026.02.04）：「（徐巧芯）她只是幫我主持婚禮，然後我們去吃飯，我不懂為什麼後面因為她當選了立委，她要這樣去切割我。」

徐巧芯大姑劉向婕：「絕對不是真的，因為我們在被羈押之後，所有的手機通訊都已經被切斷了，何來委員切割他之說。」

劉向婕否認杜秉澄說詞。

而杜秉澄前一天的毀滅式爆料，還包括這…

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄（2026.02.04）：「她（徐巧芯）知道為什麼我生病的原因，是因為她也有拿精神科的藥，是我跟我太太去幫她拿的。」

徐巧芯大姑劉向婕：「（這件事情屬實嗎？）不屬實，我們現在在訴請離婚當中。」

徐巧芯未針對此事回應。

徐巧芯的大姑夫婦杜秉澄跟劉向婕涉嫌當詐團水房，一審分別遭重判15年跟10年，如今兩人不只徹底決裂，還在鏡頭前隔空交火，而徐巧芯針對劉向婕出面替老公澄清道歉，則表示沒有回應，似乎就是怕再捲入詐騙案，成為攻擊箭靶。

