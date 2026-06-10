杜秉澄洗錢案開庭缺席 律師聲請停審、精神鑑定：狀況不穩昨送醫

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杜秉澄涉詐團洗錢案一審遭判刑15年。（資料畫面）

國民黨立委徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄涉詐團洗錢案，今（10日）高等法院開庭，一審遭判刑15年的杜秉澄未現身，其父親與律師遞狀聲請停止審判及進行精神鑑定，指杜近期身心狀況嚴重不佳，曾無故攻擊路人及父親，並於昨日緊急送醫治療。不過到庭旁聽的被害人質疑杜秉澄「裝瘋賣傻」，認為其過去協商時表現正常。

劉向婕與杜秉澄涉替詐騙集團設立「水房」洗錢案，一審分別遭判處10年、15年有期徒刑，全案二審進行中。高院今日再度開庭，不過杜秉澄並未到庭，而是由父親及委任律師遞狀聲請停止審判，並請求法院安排精神鑑定。

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辯護律師指出，杜秉澄交保後精神狀況持續不穩，日前曾在台南醫院就醫並住院14天，但出院後情況未見改善，不僅曾在街頭無故攻擊路人，就連父親也遭到攻擊。律師表示，因情況再度惡化，杜秉澄已於9日緊急送醫治療，因此希望法院先進行精神鑑定，確認其是否具備接受審判能力，並暫停後續程序。對此，合議庭表示將安排鑑定，待結果出爐後再行評議。

不過，現場旁聽的被害人對此並不買帳，當庭痛批杜秉澄「裝瘋賣傻」。被害人指出，先前雙方進行調解時，杜秉澄言行舉止皆屬正常，甚至曾承諾賠償20萬元，如今卻以狀況不佳為由聲請鑑定。被害人表示，若有必要進行鑑定，希望能交由公立醫院執行。

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