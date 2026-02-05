杜秉澄砲轟徐巧芯「秒切割、沒道德」 狠拋重話：繼續待在台灣政壇將是災難

杜秉澄對徐巧芯滿懷怨氣，受訪時大吐苦水。鏡週刊

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕洗錢案昨（4日）在高院開庭，大姑丈杜秉澄交保後首度現身，受訪痛罵徐巧芯「選上後就切割」、做人沒道德、底線，若持續在台灣政壇引導輿論，將會對社會造成重大災難。

杜秉澄被關押21個月之久後終於交保，今現身高院開庭，只見他一身西裝筆挺出現在眾人面前，開完庭後，杜秉澄受訪表示，過去他與徐只是點頭之交，並沒有太多交集，徐巧芯曾幫他主持過婚禮，然後一起吃過飯，他不懂為何徐選上立委後要這樣切割。

廣告 廣告

杜秉澄不滿表示，他過去曾全力協助徐巧芯競選，不料事情爆發後，非但沒有得到任何關心，反而遭到切割。他砲轟徐巧芯做人沒道德，如果持續在台灣政壇上領導人民意見的話，將會造成非常大的災難。

隨後杜秉澄態度和緩下來，希望徐巧芯放過他，他表示自己人微言輕，沒辦法和立委鬥，過去還曾是工研院稀土協會的創始會員，接待過外交部長，對台灣是有貢獻的，如今卻被打成詐騙犯。

此外，杜秉澄還提到，自己在看守所待了2年，舍房就在柯文哲隔壁，還與李文宗同舍，他不滿，當初劉尚婕在家人幫助下迅速交保離開，自己卻因籌不出保金多關了一個月，讓他感到被背叛，他強調自己曾出資幫徐巧芯、謝龍介和蔣萬安等人助選，如今出事無人理會，「有人來救我嗎？」

對此，徐巧芯反擊，杜秉澄不是家人，和她也沒有血緣關係，平常沒有太多交集，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。 」

徐巧芯還表示，任何人詐騙都是很可惡的事情，傷害到無辜民眾，造成社會亂象，涉入詐騙都應該重判，她身為立委建請法官重判本案。



回到原文

更多鏡報報導

被控上電視抹紅《警政時報》 趙怡翔安全下庄！北檢不起訴理由曝

大安名店海派私房菜遭砸店潑漆 主嫌情侶躲車內指揮…「球棒隊」下場慘了

獨家／名導賣「未上市股」又詐領退稅金 狂撈千萬下場曝

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」