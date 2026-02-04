杜秉澄罵「繼續從政是台灣災難」 徐巧芯：他不是我家人沒交集

徐巧芯大姑夫杜秉澄再開砲徐巧芯當選立委就切割他，用台語痛罵「毋加郎」（音譯，意即廢渣、爛人）。侯柏青攝。



國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，高院今開調解庭並審理，杜秉澄大罵徐巧芯切割，若繼續在政治領域、領導眾人意見，對台灣是非常大的災難。徐巧芯今（4日）回應，杜非家人，也沒有太多交集，已提告請他到法庭說明為何汙衊他人，並指任何人詐騙都很可惡，建請法官重判。

針對杜秉澄相關指控，徐巧芯下午在國會群組發表聲明說，「他不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集。我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。」

徐巧芯還說，「任何人詐騙都是很可惡的事情，傷害到其餘無辜民眾，造成社會的亂象。涉入詐騙，無論親疏都應該要重判，這是我身為立法委員的職責跟態度。仍然建請法官對本案重判。」

