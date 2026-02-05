杜秉澄轟徐巧芯「政壇災難」！妻子劉向婕三度鞠躬道歉：早就想跟他離婚

杜秉澄妻子劉向婕為丈夫言論鞠躬道歉，強調被羈押前就決定和杜離婚，目前正在訴請離婚。侯柏青攝。



國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉當詐團水房，一審重判，杜秉澄昨到高院出庭飆罵徐巧芯「政壇災難」等，揚言很多事沒有說出來。劉向婕今天火速現身高院召開記者會，並三度鞠躬向家人及被害人道歉，她公開證實已訴請離婚，更否認杜秉澄「幫徐巧芯拿藥」的說法。至於是否受到徐巧芯壓力才出面？劉向婕說，沒特別聯繫徐巧芯，是她自己看到新聞推播，認為杜的說法影響到徐巧芯的聲譽及雙方家人，才覺得有必要說明。

杜秉澄昨天出庭猛轟徐巧芯「切割家人」、「政壇災難」，還隱晦指控有很多不能說的事，並指徐巧芯為什麼會知道他的身心症病況，就是因為徐巧芯也有在吃藥，而且這些藥是他和劉向婕一起去幫忙拿的。

廣告 廣告

杜秉澄妻子劉向婕在律師楊尚訓(右)陪同下出面駁斥杜秉澄。侯柏青攝。

徐巧芯大姑夫杜秉澄再開砲徐巧芯當選立委就切割他，用台語痛罵「毋加郎」（音譯，意即廢渣、爛人）。侯柏青攝。

劉向婕今天下午現身高院發表聲明，並三度鞠躬致歉，強調杜秉澄無端指控徐巧芯「與事實不符」，痛斥杜以徐巧芯為餌，數次透過媒體放話，目的就是將不相干的人拖入泥沼，模糊自身案件責任，她礙難認同。

劉向婕唸完聲明，語帶哽咽表示，「最後我想要講的話，是對於家人，尤其是我的父親，因為我誤信杜先生的話語，讓我的父母借出了兩千萬資金給他，導致我的父親將近70歲了，依然在工作支付我可能的費用，我在這邊誠摯向家人，尤其是父親道歉。」劉向婕說，這筆錢原本是媽媽出借的，但媽媽是家庭主婦，父母的財產是共有的，因此也是爸爸的錢。

記者詢問劉向婕，是否真的有幫徐巧芯拿藥？劉向婕強調「這不屬實」，委任律師楊尚訓補充說，本案由於杜秉澄先生跟劉向婕小姐，第一時間個人所使用的手機以及所謂的公務機均查扣在案，這一部分所有的客觀證據都在本案的卷宗內，這部分，未來在法庭上面提示卷證時，都可以還原事實。

記者又問她，目前的婚姻狀況如何？劉向婕證實，目前正在訴請離婚當中，「在羈押前我就想離婚了，他有拿出力氣威脅我，之前也有報案。」律師楊尚訓則證實有保護令存在，因為訴訟關係不方便碰面，因此郵寄離婚協議書給杜秉澄，但杜秉澄迄今沒有簽字。

記者追問，是否為了徐巧芯才會出面道歉？劉向婕說，昨天上網的時候被推播到這個新聞，她看完以後，覺得有必要出來說明，「這不僅是影響徐巧芯委員的自己聲譽，還有影響到他的家人跟我的家人，所以我有必要出來做這個說明，讓大家知道這件事。」

至於出來說明，是否遭受到任何壓力？劉向婕表示，「沒有遭受任何的壓力，我是覺得說我有義務必須要出來說明，而且從事發至今我也沒有一個公開的管道，可以對所有的社會大眾還有受害者道歉，今天謝謝媒體朋友給我這個機會，讓我可以向社會大眾以及被害者做道歉。」

而交保後是否和杜秉澄有聯繫？劉向婕旋即否認，「法官諭知所有的相關同案及證人，我們是不可以彼此聯絡的。」

杜秉澄妻子劉向婕在律師楊尚訓(右)陪同下發表聲明。侯柏青攝。

杜秉澄妻子劉向婕鞠躬道歉，強調被羈押前就決定和杜離婚。侯柏青攝。

杜秉澄妻子劉向婕三度鞠躬道歉。侯柏青攝。

劉向婕聲明全文

一、本人劉向婕與杜秉澄所涉司法案件，造成司法與社會資源浪費，本人於此特地道歉。另對於杜先生無端指控徐巧芯部分，與事實不符，本人就此特向徐巧芯與其親友致上誠摯歉意。

二、對於杜先生陳述所謂徐巧芯委員諸多事項，與事實不符。就本人所知，徐巧芯從無施壓本人與杜先生，杜先生所言不明究理，其目的為何，本人不明白。各人造業各人擔，本人所犯錯誤，本人坦然面對司法判決與社會公評。而杜先生一再以徐巧芯為餌，幾度透過新聞媒體放話，其目的欲將不相干之人拖入泥沼，模糊自身案件責任，本人礙難認同，本人勸杜先生積極面對司法，切勿節外生枝。

三、又杜先生所述徐巧芯切割等事，並非事實，蓋杜先生與本人遭羈押當下為將近兩年前之事，本人與杜先生遭羈押禁見處分直至高等法院審理庭獲得交保，期間僅能由律師律見，律見當下看守所內有所方人員，所討論者亦僅限與案件有關事項，此為羈押禁見下必然結果，律師無法與本人討論與本案無關事項，遑論所謂徐巧芯切割一事？

四、本人與杜先生所使用手機，均遭查扣在案，如今雖獲交保，本人所用手機亦遭科技監控，如何與不相干之人討論本案或衍生爭議？杜先生所述，不符前述羈押情況與現今科技監控，與事實不符。

廣告 (請繼續閱讀本文)

五、杜先生未能積極和解，誠摯面對司法爭議，本人深感遺憾，本人呼籲杜先生理性面對，使本案審理法官感受到杜先生確實有悔改之意，方能爭取自身司法相關權益。

更多太報報導

夫妻互嗆！杜秉澄轟徐巧芯「政壇災難」 大姑劉向婕下午將出面道歉

狂轟徐巧芯！杜秉澄靚裝出庭賣慘「住工廠」 法官吐槽：你把自己照顧得很好

轟徐巧芯「政壇災難」全文曝！杜秉澄：當立委就切割我，心腸很壞「毋加郎」