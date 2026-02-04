杜秉澄開庭後主動受訪、轟徐巧芯「也有拿精神科的藥」卻說他有病：她繼續在政壇領導意見會是台灣災難

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2千多萬元，過去徐巧芯曾稱「杜秉澄有病」，杜秉澄今（4）日開庭結束後回擊，徐巧芯也有拿精神科的藥，卻為了自己利益說他有病，「如果台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情」，更稱徐巧芯若在政壇上領導人民意見，會是台灣的災難。

杜秉澄今日步出高院時接受媒體訪問時說，每個人做事時都是有目的存在，為何徐巧芯在他們被收押時，大概10幾天左右，能夠出來召開記者會，為何能知道案情？他對此不能理解。

杜秉澄解釋，為何他會有如此大的怨氣，他過去與徐是點頭之交，並沒有太多交集，也無任何利益輸送、酬庸，徐巧芯只是幫他主持過婚禮，然後吃過飯，不知道為何她後面為了當選立委，要這樣切割他。

杜秉澄不滿地說，「這兩年來你們應該都非常清楚她做對我說了什麼、做了什麼，我覺得如果台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情。」

杜秉澄也說，過去幫徐巧芯做競選活動，不懂徐巧芯為何如此，做人沒道德到這種程度，如果徐繼續在我們的政壇上當我們的領導，這是我們台灣的災難，「如果徐巧芯持續在我們台灣的政治領域上領導人民意見的話，對我們來講是一個非常大災難。」

杜秉澄希望徐巧芯放過他，說自己人微言輕，沒有辦法跟立委鬥，「我精神上真的有些問題，不知道為何徐巧芯要把我的疾病在全國曝光。」

杜秉澄並說，為何他那麼氣徐巧芯，徐巧芯知道他生病，「是因為她也（徐巧芯）有拿精神科的藥，是我跟我太太去幫她拿的，她為了自己利益傷害我說我是神經病、說我要吃藥，可以只要一下就吐出來。」

（圖片來源：三立新聞）

