杜秉澄開庭怨徐巧芯切割 嘆與柯文哲、李文宗鄰舍「沒人救我」

國民黨立委徐巧芯大姑洗錢案於4日再度開庭，大姑丈杜秉澄在交保一個月後現身，他在鏡頭前情緒激動，直指徐巧芯在當選立委後便與他徹底切割，他感嘆雙方本有交情，徐巧芯還曾主持他的婚禮，如今卻換來冷眼對待，更意有所指地表示：「台灣政治人物會對家人這樣，支持者要想一下。」杜秉澄更透露，自己不想簽署「某些文件」，就是不想讓徐巧芯「沒事」。

在庭審過程中，杜秉澄幾度委屈情緒爆發，針對洗錢案造成的受害者損失，劉向婕與林于倫等被告已達成和解並承諾賠償，唯獨杜秉澄表示「一塊錢也拿不出來」，拒絕簽署調解。此舉引發審判長不滿，質疑其交保時稱要出來處理財務，現在卻「虛晃一招」，法官更直言：「你看起來把自己照顧得很好。」杜秉澄聽聞後一度眼眶泛紅、低頭拭淚，強調自己信用破產，現在只能寄居在父親的工廠。

杜秉澄在庭外受訪時意外提到，在看守所待了兩年，舍房就在前民眾黨主席柯文哲附近，甚至與李文宗同舍，他哀怨表示，當初劉向婕在家人的幫助下迅速交保離開，卻任由他因籌不出保金而多關了一個月，令他感到被背叛、人際關係「沒底線」。他強調自己曾出資幫徐家人及蔣萬安、謝龍介等人助選，如今落難卻無人理會，感嘆：「有人來救我嗎？」

另外，被問到劉向婕要求離婚一事，杜秉澄證實，劉向婕寄出離婚協議和欠款條，但他當下沒有簽，「因為有些狀況，如果簽了，可能就沒有徐巧芯的事。」至於什麼事，他嘆道徐巧芯還在政壇就是災難，「太多事，股票、回扣等，只是有人叫我不要講，反正我不能跟立委鬥」。

本案源於杜秉澄、劉向婕夫妻涉嫌替詐騙集團洗錢高達2,289萬元，一審杜秉澄被重判15年、劉向婕10年。全案將於4月1日再次開庭調解。





