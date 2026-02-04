杜秉澄開庭怨「選上就切割」 徐巧芯反擊：他不是家人、互動有限

大姑丈杜秉澄出庭再控「選上就切割」，徐巧芯則反擊，2人不是家人、已提告。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨立委徐巧芯大姑洗錢案今天（4日）再度開庭，大姑丈杜秉澄在交保1個月後首度現身，直指徐巧芯當選立委後與他切割，甚至拋出重話稱，「如果台灣政治人物可以這樣對待家人，支持者可能要想清楚，她未來會怎麼對你們。」對此，徐巧芯強硬回應，強調雙方並無血緣關係、平日往來不多，並已正式提告，要求對方到法院說清楚為何要污衊他人，直言相信司法會制裁誹謗、傷害他人名譽的不法行為。

庭外再掀戰火 杜秉澄嗆沒有底線

徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉嫌協助詐騙集團洗錢2289萬元，一審分別遭判處10年與15年徒刑。兩人羈押21個月後獲交保今首度出庭，庭訊結束後，杜秉澄隨即接受媒體訪問，公開開砲徐巧芯。

杜秉澄指控，案件爆發後徐巧芯第一時間「切割」，痛批其沒有道德、沒有底線。他表示，過去夫妻倆曾協助徐巧芯競選，事發後卻未獲任何關心，反遭指責，讓他無法接受，更直言若徐巧芯持續在台灣政壇引導輿論，將對社會造成重大災難。

杜秉澄也提到，雙方原本僅是點頭之交，並無利益往來，徐巧芯曾替他主持婚禮、也曾同桌用餐，但在當選立委後選擇劃清界線，並質疑台灣政治人物若能如此對待家人，支持者也該思考她未來會如何對待選民。

被控選後切割 徐巧芯回擊喊予以重判

對於杜秉澄的說法，徐巧芯則回應，「杜秉澄不是我的家人，跟我沒有血緣關係，平日也沒有太多交集。我已經對他提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人，我相信法律會制裁誹謗、傷害他人的不法人士。 」

徐巧芯也進一步指出，詐騙行為本就令人痛恨，不僅傷害無辜民眾，也造成社會秩序混亂，凡是涉入詐騙者，無論關係親疏，都應依法從嚴處罰，這是她身為立法委員應有的立場與責任，並再次呼籲法官對本案予以重判。

