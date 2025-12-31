杜紫宸喊禁中資「台半導體恐消失」？ 她反酸：地獄級反指標





中華大學兼任講座教授杜紫宸2016年曾警告，若台灣不開放中資入股，IC 技術人才將大量外流，產業恐於2025年消失。民進黨立委林楚茵今（31）日在臉書發文反諷指出，10年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣半導體時，台積電股價約150元，如今股價已站上1,540元，10年飆漲逾10倍。她直言，「時間證明國民黨是『股海冥燈、地獄級反指標』」。

立委林楚茵31日在粉專上分享2016年的報導，她寫道：「國民黨十年前的大預言。當時中國紫光集團氣焰囂張，放話要『買下台積電、合併聯發科』國民黨最愛的財經專家杜紫宸更是恐嚇台灣：『如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失』」。

她表示當時的氣氛很恐怖，「2015年馬政府差點開放中資入股台灣IC業，幸好2016年蔡英文總統接任後，擋下中資入侵，危機才解除。」她強調從蔡英文總統打下的厚實基礎，到賴清德總統延續的全球戰略，民進黨政府10年來帶領台灣在驚濤駭浪中穩健成長。

她還以當年的股價和現在對比，10年整整翻10倍，並強調「寧願相信世上有鬼也別聽信國民黨的嘴」，她寫道：「10年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元。今天是2025年的最後，台灣成為全球AI重要基地，台積電不只股價站上1540，10年狂飆10倍，台灣更成為世界重要的貿易夥伴！」她強調時間證明「國民黨是『股海冥燈』、『地獄級反指標』」。

（封面圖／翻攝《立法委員 林楚茵》粉專）

