杜紫宸昔喊半導體2025會消失 網酸：台積電滅亡倒數

今（2025）年倒數不到1天時間，就有網友在30日下午4時左右發文指出：「台積滅亡倒數34小時」，並附上中華大學兼任講座教授杜紫宸2016年的警告，杜紫宸當年表示，若是不開放陸資進入，「台灣IC產業2025年就會消失」。如今2025年正在倒數中，許多網友也到貼文下朝聖，「喔喔喔倒數34小時！！！！股票50收」。





財經專家9年前喊「台IC產業2025會消失」！網酸「台積電倒數」：每股10元收

杜紫宸2016年示警，台灣若不開放中資進入，「IC產業2025年就會消失」。（圖／民視新聞資料照）

30日下午4時左右，有網友在Threads上發文提醒「台積滅亡倒數34小時」，並附上杜紫宸教授2016年發出的警示。杜紫宸當年指出，中資入股事關台灣產業前景，「應該列為國家安全議題」。並認為若在此議題上未能做立即且適當的處理，對台灣產業發展的危機「比不蓋國光石化影響更大」。同時也警告，若是不開放陸中資進入，IC技術人才將大量流失，「台灣IC產業2025年就會消失」。

不少網友湧貼文朝聖，並開玩笑喊「台積每股10元收」。（示意圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，立刻引來大批網友朝聖，「杜紫宸至今還是三天兩頭到處發專欄 套管仁健說過的話：『寧信這世間有鬼 不信杜紫宸的嘴』」、「查了一下，2330 2016/06/08 $182，今天2025/12/30 $1520」、「多久以前講的屁話，只剩29小時2025即將結束迎接2026，台積電還是世界第一，台灣的護國神山」；還有人開玩笑稱要收大家的台積電股票，「我這邊台積每股10元收， 數量無上限，讓大家好過年」、「喔喔喔倒數34小時！！！！股票50收」、「我台積11收，無上限」、「有人有不要的台積電股票嗎，一股100收」、「他說的完全是事實，各位有需要的2330我1折收購」。

