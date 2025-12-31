杜紫宸曾喊「若禁中資，IC業2025會消失」經濟部：台灣半導體證明了自己！

杜紫宸曾警告，若不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失，經濟部表示，今天是 2025 年的最後一天，台灣半導體證明了自己！ 圖：取自經濟部臉書

[Newtalk新聞] 2016年時任「工研院知識經濟與競爭力研究中心主任」、中華大學兼任講座教授杜紫宸曾警告，若不開放中資入股，台灣的IC產業（Integrated Circuit積體電路）恐在2025年消失。在2025年的最後一天，經濟部今（31）日表示，10年前的預言 vs. 2025 年的現實：台灣半導體證明了自己！

2015年中國紫光集團放話要「買下台積電、合併聯發科」，中國紫光集團氣焰囂張，放話要「買下台積電、合併聯發科」杜紫宸2016年出席「兩岸高峰論壇」研討會時表示，若是不開放中資入股，IC技術人將大量流失，台灣的IC產業2025年就會消失。

今天是 2025 年的最後一天，經濟部同步在臉書、threads等平台發文表示，台灣人已經用實力證明，台灣半導體產業不僅沒有消失，且經濟部長龔明鑫也向大家報告，台灣的半導體業如冠冕上明珠，要將量能布局全球，持續穩站全球供應鏈最前線，成為世界不可或缺的「矽盾」！

經濟部說明今年半導體產業數據，在「出口總值創紀錄」方面，台灣全年出口總值有望首度突破 6,000 億美元大關，創下歷史新高！其中，電子零組件及資通訊產品（AI 伺服器等）佔比超過 7 成(財政部今年1-11月統計)，台灣跟上全球 AI 浪潮。

「晶圓代工與封測雙冠王，台灣續蟬聯全球第一！」，經濟部指出，今年晶圓代工產值預估突破 4.3 兆元新台幣，封裝測試產值也來到約 7,100 億元。此外，「先進製程根留台灣」，經濟部表示，領先全球的 3 奈米已穩定產量；最尖端的 2 奈米也如期於今年底量產，台廠加速全球布局，建立非紅供應鏈。

「千家規模的完整生態鏈」，經濟部強調，台灣擁有世界密度最高、運作最具效率的半導體聚落。從 IC 設計、記憶體到超過 1,000 家以上的設備與材料供應商，滿足國際大廠需求。「再次感謝每位在崗位上努力的您，成就護國神山」。

