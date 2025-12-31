杜紫宸曾稱台半導體2025消失 她酸國民黨：地獄級反指標

杜紫宸2016年提到如果不開放陸資入股，台灣的半導體產業恐在2025年消失。（本刊資料照）

距離2026年即將到來，近日有人挖出資深產業專家杜紫宸於2016年的言論，提到如果不開放陸資入股，台灣的半導體產業恐在2025年消失。民進黨立委林楚茵今（31）日po文狠酸，10年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元，現在台積電不只股價站上1,540元，10年狂飆10倍，「時間證明，國民黨是『股海冥燈』『地獄級反指標』」。

林楚茵今於臉書po文，提到2015、2016年的情況，當時中國紫光集團氣焰囂張，放話要「買下台積電、合併聯發科」，國民黨最愛的財經專家杜紫宸更是恐嚇台灣：「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。她坦言當時的氣氛很恐怖，2015年馬政府差點開放中資入股台灣半導體產業，「幸好2016年蔡英文總統接任後，擋下中資入侵，危機才解除。」

林楚茵也強調，10年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元。今天是2025年最後一天，台灣成為全球AI重要基地，台積電不只股價站上1,540元，10年狂飆10倍，台灣成為世界重要的貿易夥伴！「時間證明，國民黨是『股海冥燈』『地獄級反指標』」。

最後，林楚茵說道，從蔡英文總統打下的厚實基礎，到賴清德總統延續的全球戰略，「民進黨政府10年來帶領台灣在驚濤駭浪中穩健成長。展望2026，願大家新年運勢像台積電一樣強勢大漲！」

