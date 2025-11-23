杜紫宸稱「台灣IC產業恐在2025年就會消失」？蕭上農：2025快結束「紫光破產、趙偉國被判死緩」
反對中資併購台灣IC產業的「反資光」行動已經十週年，Inside創辦人蕭上農昨（23）日在臉書貼出杜紫宸2016年稱「不開放中資入股，台灣的IC產業恐在2025年就會消失」的報導表示，2025年已經快結束，紫光集團破產重組，前董事長趙偉國也被依貪污等罪判處死刑緩期2年執行。
蕭上農昨日在臉書發文表示，2025已經快結束，紫光集團已經破產重組進軍醫療領域，揚言買下台積電、合併聯發科的中國紫光集團前董事長趙偉國，因被控造成「國家直接經濟損失」達人民幣8.9億餘元及非法占有國有資產4.7億餘元，被依貪污等罪判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。
蕭上農也貼出一篇2016年的報導，當時工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸出席「旺報」主辦的兩岸高峰論壇時表示，兩岸產業競爭激烈，若是不開放中資入股，IC技術人才將大量流失，「台灣的IC產業恐在2025年就會消失。」
（圖片來源：蕭上農臉書）
