杜紫宸預言2025台灣「半導體業消失」 林楚茵打臉：台積電股價漲10倍

藍營財經專家杜紫宸曾經預言，如果不開放中資入股，台灣半導體產業在2025消失。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）





曾任經濟部「兩岸産業研究小組」召集人、前行政院副院長杜紫軍的哥哥杜紫宸，在2016曾經表示，台灣的IC產業（Integrated Circuit積體電路）面臨立即威脅，如果不開放中資入股恐在2025年就會消失。對此，立委林楚茵對此發文打臉杜紫宸，如今的台積電股價已經漲10倍。

時代背景

2015年中國紫光集團董事長趙偉國放話要「買下台積電、合併聯發科」，引發台灣產官學界對中資入股半導體產業正反雙方的激烈討論，時任總統的馬英九一度考慮開放包含半導體在內的各項IC產業讓中資入股，不過受到「反紫光」行動的壓力下，才擱置這項決策。

紫光董座趙偉國在2025年5月因貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益，遭判處死刑緩刑2年。

杜紫宸預言

不過在2016年政黨輪替後，開放中資入股IC產業的議題，還是持續在產官學界之間激烈辯論的話題。時任「工研院知識經濟與競爭力研究中心主任」的杜紫宸就曾經在2016年舉辦的「兩岸高峰論壇」的研討會中表示，不開放中資入股，台灣的IC產業恐在2025年就會消失。

杜紫宸舉聯發科為例，聯發科未來發展必須仰賴中國5G市場，如果不能引入「中國移動」或「紫光」等中資，在搶佔中國市場的競爭中勢必會落後，聯發科底下的人才，很可能流入其他的中國IC設計公司，如果不開放中資「台灣IC產業2025年就會消失」。

2025年最後一天言論被翻出

在2025年12月31日，不少人回想起杜紫宸當初的預言，紛紛翻出過往言論開酸。

林智群律師開酸，「現在是2025/12/31早上11時37分，距離杜紫宸預言台灣禁止中資入股，半導體業將在2025年消失，還剩最後12小時，泡了咖啡，坐等台積電滅亡的過程，杜紫宸應該放空台積電的」。

立委林楚茵在臉書發文表示，國民黨最愛的財經專家杜紫宸恐嚇台灣，「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。

林楚茵指出，十年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元。今天是2025年的最後一天，台灣成為全球AI重要基地，台積電不只股價站上1540，10年狂飆10倍，台灣更成為世界重要的貿易夥伴！

2025年12月31日，台積電股價約為1550元，聯發科股價約為1430元，2016年時聯發科股價大約200元。

