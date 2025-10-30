杜絕久占！八里、林口及汐止3路段停車格11月起收費管理

汐止區招商街收費時段為周一至周五上午9時至下午6時，每半小時10元。（新北市交通局提供）

新北市交通局11月1日起於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。

交通局停車營運科長許芫綺說，林口區忠孝路646巷及汐止區招商街的路邊汽車停車格，常被特定車輛久停占用，影響停車秩序，甚至衍生髒亂、影響市容。因此，交通局會勘後決定納入收費管理，杜絕車輛久停占用。

許芫綺表示，八里區商港三路除了增設21格路邊汽車停車格及29格機車停車格之外，更貼心因應在地需求規畫大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。

交通局說明，八里區商港三路收費時段為國定假日及例假日上午8時至下午6時，汽車停車格每半小時10元，大型重機專用停車格每4小時30元。林口區忠孝路646巷收費時段為周一至周五上午8時至下午6時，每半小時10元。汐止區招商街收費時段為周一至周五上午9時至下午6時，每半小時10元。

交通局提醒，駕駛若未收到繳費單，也可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，快速又方便，避免逾期罰鍰。

