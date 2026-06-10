杜絕偷拍 台南市推旅宿業反針孔自主查核

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者張榮祥台南10日電）近來偷拍事件頻傳，台南市政府推動旅宿業「反針孔自主查核」，透過稽查杜絕不法偷拍，5月1日起已稽查103家次，未查獲非法針孔偷拍。

南市府觀光旅遊局今天指出，台南市「反針孔自主查核」，目的是維護旅客住宿隱私與安全，同時強化旅宿業隱私安全管理，要求業者落實自主管理，提供安全、隱密住宿環境是市府和業者共同責任。

觀旅局表示，優質住宿環境建立在旅客信任上，隱私安全是重中之重，台南市反針孔管理已全面啟動，旅宿業者每月至少一次自主執行防止針孔攝影偵測，並將檢測結果作成紀錄留存備查。

廣告 廣告

此外，觀旅局也利用平時稽查，輔導確認旅宿業者自主執行防止針孔攝影偵測作為，不定期成立專案稽查或立即排查安全疑慮者反針孔偵測，若查獲違規針孔，將依法告發。

觀旅局提醒，旅宿業者應對營業場所內房間、廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室或其他類似設施等易遭架設針孔攝影機的隱密處所，進行全面性檢視偵測，如查獲可疑設備，立即報警處理。旅客入住若發現可疑設備，應立刻向業者反映或撥打報案專線。（編輯：李亨山）1150610