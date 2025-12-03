杜絕再犯！中和養生館1年2度涉妨害風化 遭「斷水斷電」

新北公安小組啟動跨局處聯合查處。中和警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府昨(2)日晚間由公安小組啟動跨局處聯合查處作為，針對位於中和區安和路某「小吃部」執行「斷水斷電」措施，強力遏止該處1年內連續兩度涉及妨害風化之違規情事，過程平穩無事故。

中和警分局指出，該址位處住宅區，長期為外界檢舉疑涉色情情事，中和警分局曾於去（113）年6月5日及11月8日兩度查獲妨害風化不法行為，相關人員均依法移送偵辦，新北地檢署亦已於同(113)年12月17日偵查終結並提起公訴。嗣後，城鄉局於今（114）年1月7日審認違規屬實，並於2月18日依《都市計畫法》裁罰行為人6萬元，並副知所有權人立即停止非法使用。

中和警分局提到，然該場所仍未改善，於今年10月8日再度遭中和警分局持搜索票查獲涉嫌妨害風化，相關違規事證明確。因1年內累計兩次重大違規，經報請公安會議決議，由公安小組成員包含警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電共同到場執行「斷水斷電」處置。

中和警分局表示，市警察局行政科昨晚會同中和分局警力到場維持秩序，全程協助各單位執行作業，並在行動結束後督請中和警分局適時發布新聞，向民眾說明執法成果。新北市警察局也強調，未來將持續督導各分局加強查察疑似色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。