杜絕外籍生成廉價學工 在台實習不得低於最低工資

台灣缺工問題嚴重，並出現外籍生來台求學，於產業界實習時淪為廉價學工的亂象，受到社會關注。經濟部今天(8日)表示，為回應各界關注，今天正式發布「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」修正，明定外國籍學生來我國實習時，如有從事學習訓練以外的勞務提供或工作事實者，其奬助金及生活津貼合計不低於勞動部公告的最低工資。

經濟部說明，此次修正共五大要點，包括定義外國籍學生資格，以就讀教育部所編外國大學校院參考名冊所列的大學校院為主，來台前至少已就讀1學期，年齡須與學制相符，就讀科系與實習內容具關聯性，並具備基本中文或英文溝通能力，以確保實習成效。

在實習時數及時段方面，明定每日實習時間不超過8小時，每週實習時間不超過40小時，且非經外國籍學生書面同意，不得於午後10時至翌晨6時的時間內進行。

經濟部指出，會強制要求實習單位須為外國籍學生在我國實習期間投保適當的保險，至少應含團體傷害險或職業災害保險。

修正要點也明定監督機制，由經濟部不定時會同勞動部、中央目的事業主管機關及相關機關執行聯合訪視。實習單位若違反相關規定，經濟部得撤銷或廢止實習核准函，且6個月內不再核准其外國籍學生來我國申請實習。

經濟部表示，修正要點追溯自今年元旦生效，經濟部已同步修正申請書表格式，並公布於經濟部投資審議司網站，供企業及法人運用。 (編輯：柳向華)