杜絕廚餘補貼漏洞盧秀燕: 嚴加稽查不法

台中市議會今(26)日進行定期會市政總質詢，市議員陳成添驚爆坊間廚餘灌水換補助（如圖），他問市府如何防範？市長盧秀燕表示，近來傳出有業者可能利用按噸補貼的機制，透過灌水噸數來獲取不當利益，市府為此查核嚴防灌水，除持續推動「廚餘進場免處理費」及「按噸補貼收運司機」兩措施外，也規劃中長期處理設施，包含焚化爐建置預計年底動工，讓台中的廚餘處理體系持續平穩運作。

盧秀燕說明，台中市的廚餘處理政策在補助措施下穩定運行，不僅有效去化廚餘，也避免了其他縣市曾發生的堆置問題。這套制度的順暢運作，主要奠基於兩大關鍵措施：首先是「廚餘進場免處理費」，其次是「按噸補貼收運司機」，後者每日最高可獲1500元補貼，此設計能平衡收運勞務，確保廚餘獲得清運。現行政策雖已成功維持廚餘處理的短期運作，但市府也正規劃中長期的根本解決方案。預計焚化爐建置將於年底動工，建立更完善、永續的處理系統，從根本解決問題，確保市政服務的長期穩定。

環保局指出，因應非洲豬瘟廚餘禁止養豬，台中市家戶、學校、餐飲業及機關等產生之廚餘能維持既有方式收運，賴於各廚餘車司機協助持續收運既有廚餘路線，並載運至環保局指定地點去化，工作極為辛苦，為力挺第一線防疫人員，因此除廚餘運至指定處理場所全額免收處理費外，依照其清運的廚餘過磅重量給予250元至1,500元的人力費用補貼。

此外，環保局將請廚餘車司機協助回報瀝水不確實之產源，並加強現場查核輔導，同時也呼籲民眾如有產生廚餘，於排出前，可利用濾網或有孔洞之瀝水桶，將廚餘水分瀝乾，減少廚餘水分含量，提升後端清運及處理效能。