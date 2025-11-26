杜絕廚餘補貼漏洞 盧秀燕：強化稽查、中長期設施雙軌並行

台中市議會今日（26日）進行市政總質詢，市議員關注廚餘補貼是否遭灌水換取補助的問題，市長盧秀燕回應指出，近期外界質疑有業者可能利用按噸補貼機制牟取不當利益，市府已加強查核並嚴防灌水情形，她表示，現行「廚餘進場免處理費」與「按噸補貼收運司機」兩項措施仍會繼續實施，並同步規劃中長期處理設施，包括預計年底動工的焚化爐，以維持台中廚餘處理量能的穩定。

盧秀燕說明，台中市的廚餘處理政策在補助制度下維持穩定運作，避免其他縣市曾發生的廚餘堆置問題，其中「廚餘進場免處理費」及「按噸補貼收運司機」是提升清運效率的兩大關鍵，司機每日最高可獲1,500元補貼，有助平衡收運人力並維持清運量能，她強調，市府將持續推動短期對策，同時以新設施作為長期解方，逐步健全整體處理體系。

環保局則表示，因應非洲豬瘟禁止使用廚餘養豬，目前家戶、學校、餐飲業與機關產生的廚餘仍由既定車輛負責收運，再送往指定地點處理，由於第一線司機工作繁重，市府除了維持免處理費政策，也依照廚餘過磅重量提供每噸250元至1,500元不等的人力補貼，以支持前線人員。

為防堵灌水，環保局將請收運司機協助回報瀝水不確實的廚餘來源，並加強現場查核與輔導，環保局也提醒民眾，排出廚餘前可利用濾網或瀝水桶先行瀝乾，以降低水分含量並提升後端處理效率。