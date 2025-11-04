杜絕惡司機！桃園所有公車將貼QRcode 手機一掃馬上通報

桃園將於年底前在所有公車上貼QRcode，手機一掃就能通報反映司機缺失，也會派出祕密客，建立司機汰換制。（圖／交通局提供）

桃園學生專車司機當街毆打學生事件引譁然，事後更被揭露他黑歷史多，民代要求建立駕駛黑名單制度跟強化乘客申訴管道。交通局長張新福表示已全面檢討，除將於所有公車貼QRcode，手機一掃就能通報反映司機缺失，也會派出祕密客建立司機汰換制，並加強教育訓練、鼓勵學生刷卡，全面提升司機品質。

民進黨議員黃家齊說，近期桃園客運劉姓司機當街毆打高中生事件，引發社會強烈關注，該司機不僅在行車中辱罵學生，還追打乘客，嚴重影響乘車安全與公司形象，網友也陸續揭露他過往多次涉及辱罵乘客、違規駕駛、甚至肇事紀錄，質疑公司隱匿過往聘僱紀錄並淡化爭議。

黃家齊說，民眾反映桃園客運長期服務品質不佳，班次不穩、駕駛態度惡劣、賭氣不開車等情況，顯示管理制度與駕駛行為監督都有待檢討，他要求建立駕駛黑名單制度、強化乘客申訴回報管道，以防止類似事件重演，提升乘車安全，他也呼籲引入其他客運業者，營造良性競爭的環境。

交通局指出，目前已於五大幹線113輛公車上張貼QRcode，蒐集乘客意見，並即時改善，預計年底前本市所有790輛公車均張貼，民眾手機一掃可馬上通報反映公車駕駛服務欠佳情形，市府會派員觀察司機是否適任，據以要求業者汰換，同時全面強化公車評鑑祕密客調查，從現行每月30次增加至60次。教育局將持續請學校向學生宣導，確認學生卡內金額後再上車，如要投現，也請讓司機確認後再投入，以避免類似情事再次發生

交通局也會舉辦公車司機教育訓練，包括服務態度、身心紓壓及法律等課程，緩解駕駛工作壓力，改善職場環境，10月31日、11月1日已辦2場乘客服務教育訓練、1場法律責任教育訓練，將陸續安排課程。

交通局另表示，統聯客運、三重客運、指南客運、金台通運、捷乘客運等在近年陸續加入桃園市公車營運。至於招募客運駕駛部分，桃園市「受訓即就業」計畫持續招募中，明年將推出2.0版本，提供較佳的獎勵與保障給公車駕駛，以期增加駕駛人數。

