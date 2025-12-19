杜絕抄襲舞弊！台大重罰：報考資料造假「畢業後也撤學位」

台大校園景圖。（本報資料照）

今年爆發幾起高三生錄取公立頂大的過程涉嫌抄襲，其中包含台中一名女高中生透過「繁星推薦」管道錄取台大醫學系，但在網路社群被質疑，科展作品抄襲指導教授期刊論文，消息傳出引起軒然大波。對此，台大修訂並通過學士班招生規定第11條，考生若報考資料造假，在錄取前、入學後、畢業後，校方均可追究，且情節重大者，將函送司法單位審理。

台大於今（19）日召開教務會議，並通過招生規定第11條，台大教務處於修正條文敘明，「考生如報考資格不符規定，或所繳證件及資料有假借、冒用、偽造、變造、考試舞弊或其他影響入學公平性等情事，在報名後錄取前查覺者，取消報名資格或其他適當處置；在錄取後未註冊前查覺者，取消其錄取資格；註冊入學後查覺者，即開除學籍，且不發給與修業有關之任何證明文件；畢業後始查覺者，撤銷其學位並註銷其學位證書，情節重大者函送司法單位審理。」

台大說明，招生規範修正後還要提報教育部，學校會盡快報部，理論上明年各項招生管道就會適用。也希望學生正視公平性，切勿抄襲舞弊或用不實資料欺騙。

