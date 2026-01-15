杜絕旅宿業聯合哄抬房價 高市府觀光局火速祭出鐵腕、加重稽查

韓國天團BTS演唱會將於十一月在高雄世運主場館舉辦，消息前天(十三日)深夜一經公佈，隨即引起大量歌迷粉絲搶訂高雄旅宿；高市府觀光局自公布起陸續接獲民眾網路檢舉，有關疑有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬旅館房價，或有個別旅館哄抬房價等情事，獲報後，隨即展開蒐證與調查；十四日立即啟動旅館房價聯合稽查，火速祭出鐵腕、嚴令業者遵守法規，積極維護高雄觀光形象，守護消費者權益。(見圖)

觀光局今(十五)日說明，民眾於網路檢舉之訂房平台在社群發文，疑似有意串聯高雄市旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，該情節已明顯涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》第十五條「事業不得為聯合行為」之禁止規定，並違反同法第二十五條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。

廣告 廣告

觀光局指出，為維護城市觀光形象與消費者權益，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自一一四年迄今已執行五百一十二次旅宿稽查，其中，若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房之業者，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

觀光局進一步表示，十四日已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價之相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；嚴正呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

觀光局再次提醒，歌迷粉絲或民眾旅遊規劃訂房前，請務必至「台灣旅宿網」(https://www.taiwanstay.net.tw/)確認合法旅宿與旅館備查房價；如遇任何消費爭議，可立即透過「行政院消保處」線上平台，或撥打一九五○、○七-七四○九八○二專線，提出檢舉申訴，確保自身消費權益受到完整保護。