杜絕毒駕危機 議員媒合快篩試劑助警方

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▲議員張家銨(左一)特別牽線「傑揚生化科技」與「台中市關懷婦女保護協會」，捐贈一批「7合一毒品唾液快篩試劑」給警方(圖／張家銨提供2026.6.10)

[NOWNEWS今日新聞] 毒駕車輛宛如路上隨時會引爆的移動炸彈！台中市議員張家銨近期接獲眾多市民痛心陳情，直呼現在出門簡直是在「以命相搏」。為了不讓基層員警赤手空拳面對危機，她特別牽線「傑揚生化科技」與「台中市關懷婦女保護協會」，今(10)日大手筆捐贈一批「七合一毒品唾液快篩試劑」給台中市刑大，成為警方打擊毒駕的強力後盾。

議員張家銨表示，近期接獲大量市民陳情，反映毒駕車輛橫衝直撞，讓百姓出門如同「以命相搏」。根據警政署最新統計，2026年1月至4月，全台查獲之毒駕案件高達4,725件，顯示毒駕已是隨時威脅市民生命的未爆彈。然而，基層員警在攔查時往往面臨工具短缺的困境，因此她主動居中協調，促成此次三方合作，補足執法量能。

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張家銨強調，這批「七合一毒品唾液快篩試劑」能讓員警在攔查現場即時初篩，一旦駕駛呈現陽性反應即可依法逮捕，不僅能大幅提升查緝效率，更能保障員警執法的正當性與人身安全。

傑揚生化科技總經理游怡秋則表示，企業近期密切關注社會頻傳的毒駕事件，深感公共安全責任重大。身為在地企業，決定提供旗下研發的專業快篩試劑，協助警方在第一時間精準執法，用科技為社會治安盡一份心力。

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