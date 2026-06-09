【杜絕毒駕】徒法不足以自行 重刑修法「飆車」仍追不上新興毒品氾濫
面對毒駕及新興毒品氾濫問題，政府近期祭出提高刑責、毒品升級列管、沒入車輛及強化路檢等強化措施，並不排除進一步加重處罰。然而，多位法律、醫療與鑑識專家接受《上報》訪問指出，若將反毒政策過度聚焦於重刑與監禁，不僅未必能有效降低毒品施用及毒駕風險，也可能忽略戒癮治療、檢驗量能與新興毒品快速變異等更「治本」的制度挑戰。
依托咪酯檢出飆升941倍 喪屍菸彈流竄全台
根據警政統計，全台毒駕移送件數從2021年的43件，一路攀升至2024年的2619件；2025年更暴增至8659件，較前一年增加逾3倍，4年間增幅超過200倍。今年僅1至4月，全國警方已查獲4725件毒駕案件，已超過去年同期水準。與此同時，衛福部通報系統顯示，新興毒品依托咪酯檢出件數從2023年的22件，暴增至2025年的2萬727件，短短兩年間增加約941倍。
面對毒駕案件與新興毒品快速增加，政府近期提出跨部會防制措施，整體方向可歸納為「加重刑責、強化執法與提高管制」。在刑事處罰方面，法務部主張持續從源頭打擊毒品犯罪，對製造、運輸、販賣毒品維持重刑政策，最重可處死刑，並研議提高毒駕法定刑度、與酒駕脫鉤，同時加嚴假釋門檻，及推動依托咪酯等新興毒品升級列管。
台灣「毒駕」案件炸裂式成長，行政院正式宣布將以「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大方向，提出14項防制措施，全力打擊毒駕。（擷取卓榮泰臉書）
在交通管理方面，交通部規劃吊銷毒駕者駕照、累犯終身不得考照，並研議不論車輛是否屬於駕駛人所有，都可沒入涉案車輛，以提高違法成本。 執法面則由警政署導入唾液快篩，提高路檢即時查獲能力，並加強掃蕩依托咪酯等新興毒品來源。 整體而言，政府希望透過重罰、沒入車輛、毒品升級列管及強化查緝等手段，多管齊下遏止毒駕與新興毒品擴散。
對此，國民黨立委洪孟楷則認為，法務部目前研議提高毒駕致死刑責至5年以上、12年以下有期徒刑，仍不足以回應社會期待，也難以發揮嚇阻效果。他主張修正《刑法》第185條之3，將毒駕致死的法定刑提高至「死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」。
今年2月，台南一名33歲男子涉嫌毒駕拒檢，開車在街頭狂飆，最後失控撞上電線桿遭逮。令人震驚的是，車上竟還載著5名幼童，事故造成多名幼童身上多處撕裂傷，所幸皆無生命危險。（翻攝畫面）
拋反毒新思維 重點是戒癮而非關到死
民進黨立委莊瑞雄則在立院質詢時指出，台灣社會對毒品向來採取「零容忍」，但討論毒品議題時，往往容易聚焦於加重刑罰甚至提高至死刑等訴求。他認為，雖然製毒、販毒及運輸毒品者應持續嚴厲打擊，但台灣毒品盛行率其實相對國際偏低；國際統計顯示，台灣毒品盛行率約1%左右，與美國（25%）、澳洲（18%）、加拿大（15%）相比，甚至被列為接近「無毒品國家」相比。因此，反毒政策不應只停留在重刑與查緝思維。
對於近期討論的毒駕唾液快篩措施，莊瑞雄表示支持提升執法效率，但也提醒快篩僅是初步篩檢工具，司法定罪仍須完整證據支撐。他認為，毒品防制最大的挑戰其實是吸毒者的高再犯率，若只強調逮捕與處罰，忽略戒癮治療與復歸社會機制，反毒效果將大打折扣。因此政府在強化查緝與重罰的同時，也應投入更多資源於戒治與輔導工作。
質疑毒駕恐慌是媒體渲染 嚴刑峻法沒用
前檢察官、《扭曲的正義》作者吳忻穎指出，相較全年度車禍事故死亡人數 ，肇因於毒駕者為冰山一角，民眾對於毒駕的恐慌實際上與媒體的渲染有關，事實上毒品問題和不安全駕駛問題應該分開來看待。
吳忻穎指出，毒品之所以被列為毒品，本身就具有成癮性，而成癮會損害人的理性判斷能力，使吸毒者難以克制持續施用。因此，當行為人已無法理性衡量利弊得失時，單靠提高刑度或嚴刑峻法來嚇阻犯罪，實際效果恐相當有限。因此他認為，衛福部應該更積極提出對於毒癮者的治療資源政策。
吳忻穎認為，若僅以加重刑罰作為反毒手段，恐進一步加劇台灣監禁率過高的問題。研究資料《World Prison Population List》顯示，台灣監禁率不僅居東亞第一，也遠高於日本與南韓，而監獄人口中約有4至5成涉及毒品案件，這個指標是對國家人權甚至國力的評量。若持續以監禁取代治療，不僅無助降低再犯率，也會增加監所負擔、切斷個案與社會的連結，進一步耗損國家的人力與社會資源。
針對法務部表示會監督法院妥適量刑，從嚴審查毒駕案件易科罰金，甚至於國會就彰化毒駕被無保請回個案表達「不能接受」意見。吳忻穎批評，這是法務部放話的惡習，根據《法官法》，法務部長只能就整體檢察行政事務訂定規則、督導檢察官辦案，但不能針對個別案件下指導棋或下達辦案命令。
反對毒品猛升級 示警「藥頭改結構警察追不完」
台灣成癮學會理事李俊宏醫師則指出，將依托咪酯升級為「一級毒品」，恐怕無法有效因應新興毒品問題。他指出，新興毒品的化學結構變化快速，當政府將某種物質升級列管後，藥頭往往很快就能透過調整化學結構推出替代品，使執法永遠陷入追趕狀態，甚至可能催生毒性更強、風險更難掌握的新物質。因此，他反對陷入不斷調升毒品分級的「分級競賽」。
李俊宏也表示，現行制度過度依賴毒品等級決定刑責，導致許多施用者，尤其是不知情接觸新興毒品的年輕人，被快速推入刑事司法體系，貼上更生人標籤，卻未獲得足夠治療資源。他認為，真正需要嚴懲的是惡意從境外大量輸入、製造及販賣毒品的源頭，而非透過提升毒品分級來擴大處罰範圍。
李俊宏主張打破現行分級思維，對大規模製毒、運毒與販毒者造成社會重大危害者處以重刑，甚至可討論無期徒刑或死刑，不必受毒品級別限制；對施用者則應以治療取代單純監禁，投入更多戒癮、心理輔導與個案管理資源。此外，他也建議提高見警率、強化道路攔查，讓吸毒者減少上路意願，至少能減少毒駕造成的公害。
另外，李俊宏指出，依托咪酯檢驗目前面臨多重困境，包括警方使用的唾液快篩偽陽性率偏高、尚未取得食藥署認證。加上依托咪酯代謝速度快，常出現快篩陽性、確認檢驗卻驗不出的情況，後端實驗室量能不足也使檢驗與司法程序面臨挑戰，「你今天在唾液篩檢、偽陽或偽陰，但要做確認的時候它已經代謝完了。那這一類的知識，不只是我們業內、臨床人員或檢驗的人員，其實病人也很清楚。」
李俊宏建議，政府應投入更多科學研究，開發更精準的檢驗方法，並建立新興毒品監測與國際情報機制，及早掌握衍生物變化。在檢驗、戒治及實驗室量能尚未完善前，不宜將提高毒品分級或加重刑罰作為主要對策。
台大法醫研究所所長翁德怡也曾為文，面對依托咪酯等新興毒品快速變化，政府應提升檢驗技術與量能，加快檢驗速度並提高準確性。他也主張檢討現行檢驗制度，將重點放在證據是否可靠，而非使用多少種檢驗方法，並降低漏驗風險，避免吸食者利用毒品代謝快速的特性逃避查緝。（責任編輯：王晨芝）
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