杜絕直美醫師》全麻抽脂、生殖器整形將嚴管 家醫動刀無共識

為趕在農曆春節醫美旺季前強化管理，衛福部對未來涉及麻醉的生殖器整形以及全身麻醉抽脂將加強列管，至於新進家醫科、急診科醫生能否動刀則未定案。

衛福部今（10）日下午再度與醫界團體召開第三次的《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（下稱，特管辦法）修正會議，再度上演兩個半小時激烈攻防。

衛福部醫事司司長劉越萍會後表示，針對高風險的「特定美容醫學手術」達成新共識，未來涉及麻醉的生殖器整形以及全身麻醉抽脂將列入加強列管。

至於爭議最大的「家醫科是否納入執行手術資格」，劉越萍說，目前僅確認現行執業者可繼續做，但對未來新進醫師資格尚無共識，留待下週再議。

全麻抽脂不論量體一律納管 生殖器整形同步列入

目前衛福部針對美容醫學分三級管理，為「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」與「美容醫學處置」。

劉越萍指出，今日會議對於「特定美容醫學手術」的分級管理達成高度共識，特別鑑於近期發生的醫療事故，醫界同意將風險較高的術式納入「特定美容醫學手術」的列管範圍，必須由具備特定資格的專科醫師才能執行。

新增的列管項目包括涉及麻醉的男性生殖器整形，以及涉及麻醉的女性生殖器整形；此外，對於抽脂手術的規範納管，過去僅針對單次抽脂量逾1500毫升或總量逾5000毫升者列管，新制將修正為只要抽脂涉及全身麻醉，無論量體大小，一律納入特定美容醫學手術管理。

家醫醫師動刀設「落日條款」 新進醫資格仍卡關

針對外界最關注的「開放11大專科執行醫美手術」爭議，特別是家庭醫學科與急診醫學科是否有資格執行手術，衛福部長石崇良今日上午在立法院直言，他個人並不認同家醫科納入大外科的說法。

石崇良強調，新制的核心應回歸專業訓練，關鍵應是在訓練過程中，有多少時數是進行手術訓練，暗示衛福部將嚴格審核不同專科醫師的實際手術訓練內容，不能單看科別名稱。

對此爭議，劉越萍晚間表示，今日會議中對於「目前已經在執業中」的家醫科、急診科醫師，若有實際案例數並完成相關訓練，仍可繼續執業，這部分有相當程度共識，形同設立落日條款。

然而，對於未來新進的家醫科與急診科醫師是否能加入執行手術行列？劉越萍坦言，目前還有討論空間，今日尚未定案，將留待下週會議繼續凝聚共識，研議如何強化其專科醫師訓練中關於大外科的手術訓練部分。

明年春節前推透明專區 醫師背景全公開

為了讓民眾安心變美，劉越萍宣布，衛福部將趕在明年農曆過年前，建置「美容醫學友善查詢專區」。

該專區將清楚揭露三項關鍵資訊，包括合法執行醫美的醫療院所、該院所提供的術式與處置項目，以及操作醫師的姓名及其部定專科。

劉越萍強調，這將強制揭露醫師原本的專科背景，讓資訊透明公開。此外，針對醫美診所的品質管理，將推動專業自律認證取代強制評鑑。

目前醫策會已行之有年的光電與手術認證會先上友善查詢專區，預計明年上半年完成條文修訂，下半年由醫策會協助進行試評，提供最新的。

劉越萍最後強調，台灣的醫美技術優良，民眾不見得要特地飛去韓國，且在國外若發生醫療併發症，往往求助無門，在國內選擇合格認證的院所會更有保障。