杜絕直美醫師》家醫也能動醫美手術？台大院長發話了

衛福部整頓醫美亂象，日前與醫界達成重大共識，將執行美容醫學手術的醫師資格擴大至「11大外科系列」，其中連家庭醫學科也被納入可執行手術的範疇，引發外界討論是否會造成醫療品質參差不齊，甚至加速家醫科醫師出走？對此，台大醫院院長余忠仁今（4）日受訪時表示，科別頭銜不是重點，核心在於是否接受過「正規訓練」並達到「能力要求」，只要具備處理病患的能力，雙專科執業並無不可。

家醫科跨足醫美手術？余忠仁：受過外科訓練是關鍵

針對衛福部將家庭醫學科納入可執行醫美手術的11大專科之一，余忠仁坦言，家醫科過去的訓練場域確實不在手術這一塊，但他認為制度的設計應回歸「能力本位」。

余忠仁，過去在台大醫院曾遇過一名家醫科醫師，為了轉戰醫美領域，後來特地轉去外科擔任住院醫師接受訓練，兩年後轉投入醫美市場。他強調，這顯示出「基本要求」的重要性，「對於重大手術，規範一定要在，對外科而言，他們還是要接受外科訓練。」

外界擔憂開放家醫科執行手術，恐讓更多家醫科醫師「不務正業」流向醫美？余忠仁持開放態度，他認為醫師若具備兩個專科資格也是OK的，重點在於「他必須要能夠達到處理那個症狀的醫術」。只要該名醫師願意接受正規訓練，且經認證達到執業能力，就不應受限於原本的科別，「如果他不做醫美，那就回到家醫科，這都是職涯選擇。」

評鑑改「輔導認證」余忠仁：不能流於形式，需有公信力

此外，針對衛福部將原本的「強制評鑑」改為以「輔導認證」取代，余忠仁也提出專業看法。他強調，過去醫美的確跳脫了傳統醫院與診所的管理範圍，形成了一個獨特的領域，但「最後還是應該回到醫療本身」「凡事總要從頭開始，而且一旦進入輔導，最後還是要取得認證。」余忠仁呼籲，相關的醫學會應拿出對國人負責的決心，確保認證過程具有標準化跟公信力，而非僅是形式上的過場，這樣對民眾的健康才是最大的保障，也能避免重蹈過去管理鬆散的覆轍。