杜絕直美醫師》家醫動手術無共識 石崇良建議雙主修解決

衛福部整頓醫美診所仍如火如荼，雖然接連三週和醫界對《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（下稱，醫美特管法）討論，卻始終對家醫科、急診科醫師納入醫美手術仍無共識，衛福部長石崇良今（11）日坦言，對會議結果並「不滿意」，直指這兩科在手術訓練時數上與其他外科系「落差非常大」，若需補訓，不如考慮採取雙主修，也就是「雙專科共同訓練模式」，從根本上取得外科資格。

醫師訓練時數落差大 補訓2年不如重訓

衛福部醫事司昨（10）日邀集醫學會與醫師公會全聯會討論《醫美特管法》修法細節，但針對可執行醫美手術的部定專科醫師是否納入「家醫科」和「急診科」，最終仍未達成共識，預計下週將再次開會溝通。

石崇良指出，他已請醫事司將所有專科醫師訓練計劃內容進行比對，但家醫科與急診科的訓練模式主要屬於「橫向訓練」，導致其在外科訓練的時數上，顯然與其他外科科別有明顯落差。此外，如眼科、頭頸外科等，則是專精於特定領域，未來在執行其他部位的醫美手術時，也應考慮是否需要其他相關訓練。

針對家醫科和急診科是否應被移除出大外科，或要求增加訓練繼續保留的選項，石崇良直言，「在我看起來，落差之大，不是一個月、兩個月的差別，而是一年、兩年起跳」。他認為，如果還要補訓一兩年，不如直接重新申請外科訓練、取得完整資格。

鼓勵「雙主修」 不反對家醫做外科事

石崇良拋出建議，認為相關學會可以討論採取「雙專科共同訓練模式」，台灣早期泌尿科與外科曾採雙主修，訓練完可同時取得兩種資格，神經外科、整形外科也有類似情況。

石崇良強調，「我們不反對（家醫科、急診科）做外科的事情，我們需要多一點外科人才。」學會間可以討論如何進行雙主修，雖然訓練時間可能拉長，但完成受訓考試後，可同時取得兩個專科醫師資格，保障專業性。

儘管資格問題尚無最終共識，但石崇良說，對於現行已經在從事醫美手術，但非屬未來限定大外科的醫師，修法將設有「落日條款」，讓其能夠以補足案例數與時數的方式，繼續從事醫美手術，但不影響新制對未來醫師的規範。

新制明年上路 高風險手術列管、資訊透明化

石崇良強調，儘管部分爭議仍待解決，但新制上路時程不變，預計將在12月底發布，明年1月1日正式上路。由於許多規範設有落日條款，將給予兩年左右的緩衝期，避免立即衝擊。