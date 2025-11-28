杜絕直美醫師》強推高風險醫美診所評鑑 衛福部下週協商

衛福部為整頓醫學美容亂象，繼第一次會議確立終結醫學系畢業直接從事醫美的「直美醫師」關門條款後，衛福部醫事司副司長劉玉菁今（28）日證實，將於下週三12月3日與醫界團體進行第二次磋商，重點將聚焦於執行高風險醫學美容手術的診所，是否納入評鑑等外部把關機制。

強化醫美管理 衛福部堅持「外部把關」不能少

衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法），旨在加嚴醫美分級管理，修法方向包含：

1.要求執行醫美處置的醫師至少完成2年PGY訓練（已於26日與醫界達成共識，溯及108年後畢業生）。

2.針對不同風險的手術，限定特定專科醫師資格。

3.將特定美容醫學手術診所納入評鑑。

劉玉菁表示，下週三的第二次會議方向非常明確，即是針對進行特定風險醫學美容手術的診所納入外部把關機制。

「要用評鑑？還是認證？執行面怎麼做？當天都會逐一討論。」劉玉菁強調，大家現在只是針對如何把關看法不一而已，衛福部與醫界目前已有共識，對於進行特定風險醫學美容手術的診所，就是要經過外部認可，幫忙把關。

高風險手術八大項 專科醫師資格亦將討論

除了診所評鑑議題外，劉玉菁透露，第二次會議中，針對不同風險的美容醫學手術，要限定哪些特定的專科醫師來做，例如外界關心的家庭醫學科是否可執行醫美手術等，也將一併討論。

根據現行《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》規定，高風險醫學美容手術主要包括以下八大項，各有明定施術專科醫師資格：

一、臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科及骨科。

二、臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科。

三、中臉部、全臉部拉皮（full face lift）：整形外科、耳 鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚

科、骨科及外 科。

四、單次脂肪抽出量達一千五百毫升或單次脂肪及體液總 抽出量達五千毫升：整形外科、皮膚科、外科及婦產科。

五、腹部整形：整形外科、婦產科、外科及皮膚科。

六、鼻整形：耳鼻喉科、口腔顎面外科、皮膚科、外科及整形外科。

七、義乳植入之乳房整形：整形外科及外科。

八、全身拉皮手術：整形外科。