杜絕直美醫師》挺嚴管吳明賢撂重話 台大每年收治3、4例醫美事故植物人

衛福部昨（26）日前與醫界團體達成共識，終結醫學系畢業後直接投入醫美的直美醫師路徑。對此，台大醫院院長吳明賢今（27）日出席「智慧健康新紀元」論壇時表示，PGY訓練6+2年的醫學教育改革沒有可爭論之處，沒有完整訓練的醫師無法獨立執業，何況台大醫院每年都會收到數起轉送的嚴重醫美事故，並且多已成植物人。

打肉毒致失明、手術變植物人

吳明賢表示，醫美糾紛上新聞的只是冰山一角，社會上常見的醫美致死或致殘案例，都只是冰山一角。他透露，台大醫院每年至少會接到來自外面醫美診所轉送的3到4例嚴重醫美事故病患，許多人送來時已處於植物人狀態，有些即使盡力救治，仍回天乏術。

吳明賢強調，醫學美容是醫療行為，不是單純的美容業，衛福部要求醫師必須經過完整的臨床訓練，是「正本清源」的做法，對民眾健康是最好的把關。

「不要以為打肉毒桿菌沒什麼問題，打到失明的人都有。」吳明賢指出，部分「網紅醫師」將醫療當作一門生意，「賠個500萬，只要再多做幾個就賺回來了」，正是這種心態，將爛攤子丟給醫院。

吳明賢提醒，若年輕醫師認為醫美很簡單，可繞過PGY，認為兩年訓練只是多賺錢的機會，無疑是貶低醫師價值。（記者鄒尚謙攝）

醫師需要完整訓練 不可小看專業

吳明賢表示，台灣醫學教育設計是「6年學制＋2年PGY」（畢業後臨床醫學訓練）。醫師必須具備完整的臨床經驗，才能成為獨立醫師，並不是考完執照就可以獨立執業。

吳明賢提醒，若年輕醫師認為醫美很簡單，可繞過PGY，認為兩年訓練只是多賺錢的機會，無疑是貶低醫師價值。「如果這件事說得通，那我叫護理師來打還不是一樣？」醫師的價值在於對病人的身體狀況做一個全身的評估、診斷其是否適合術式，甚至是否適合麻醉，醫師不是單純的「工人」。

除了支持終結「直美」醫師外，吳明賢也表態支持醫美診所納入評鑑，認為評鑑的目的是為了患者的安全與醫療品質。吳明賢指出，不論是何種評鑑，重點都只有八個字「醫療品質、病人安全」。醫院也不時有各式各樣的評鑑，「假如你真的做得好，你其實是不怕人家評鑑。」有政府把關，對於無法判斷醫師專業度的民眾來說，無疑是最好的保障。