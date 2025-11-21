杜絕直美醫師》未來醫美診所做抽脂、削骨、全身拉皮 得先通過評鑑

衛福部近期預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，日後醫師考完國考取得醫師資格後，不能直奔醫美診所執業，必須完成PGY（住院醫師）2年訓練，才能獨立執業。衛福部長石崇良今（21）日表示，醫美診所規畫分三級管理，需要進行評鑑的僅針對「最高風險的醫美手術」，像是大量抽脂、削骨手術等，並建立後送制度，確保民眾醫療安全。



石崇良今日出席中華民國老人福利聯盟活動前受訪表示，本次特管辦法預告修法，針對醫學美容診所分3級管理，第一級為非侵入性醫美，如光電雷射、針劑注射等療程，需完成PGY訓練醫師才能執行；第二級，涉及手術的醫美措施，醫師需完成大外科住院醫師訓練；第三級則為高風險醫美手術，像是抽脂量達一定比率、削骨、全身拉皮等等，該類醫學美容診所需經過評鑑才能執行療程。

醫美新規 明年上路



「相關修法尚在預告期，預計明年上路。」石崇良說，過往因醫美事故，剝奪民眾生命，因此必須進行強化管理，過往疏於把關醫美診所，「是不對的，所以需要改革」。同時要建立後送制度，醫美診所須與醫院簽約，當發生醫療意外時，能夠有立即送往急救的醫院，確保民眾就醫安全。



醫界憂心特管辦法修法後，依規定，持「急診專科醫師執照醫師」，符合從事醫美手術資格，恐怕第一線急診人才流失更嚴重。石崇良回應，急診醫師因同時完成內、外科訓練，所以符合修法後的規定，但針對外界疑慮，下周將與醫學會討論後重新擬定規範，但「接受過手術訓練才能做醫美處置」是最大原則。