杜絕直美醫師》「直美」醫師確定終結！衛福部與40醫團開會三小時達成2大共識

直美醫師將走入歷史！衛福部日前預告擬全面加嚴醫美管理並限縮醫師資格，引發醫界強烈反彈。為化解歧見，衛福部今（26）日下午邀集多達40個醫界團體面對面協商，歷經近三小時激辯與討論，最終達成兩大共識。

衛福部日前公告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法），要求執行光電、雷射、針劑等醫美處置的醫師，至少需完成2年PGY訓練，將醫學系畢業後未經醫院訓練便直接進入醫美診所的「直美」路徑關閉。此外，草案也擬將特定美容醫學手術診所納入評鑑，引發中華民國醫師公會全聯會帶頭反彈，但醫院協會、護理師公會等團體則力挺改革，醫界內部意見分歧。

歷經3小時協商 確立「關門條款」溯及108年

本次會議最關鍵的變革確立了「直美」醫師的「關門條款」。衛福部醫事司司長劉越萍會後接受媒體採訪表示，108年前由於無PGY制度，基本上執業不受影響，而108年後畢業的醫學生，必須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。至於爭議較大的診所評鑑議題，則留待下週再次開會磋商。

劉越萍說，本次會議氣氛在經過溝通解釋後越趨融洽，第一點共識，是在確保民眾接受醫美療程的安全前提下，加強管理，各界樂觀其成；第二點共識，則是針對「直美」醫師的「關門條款」。

雖然解決了醫師資格爭議，但針對「醫美診所是否納入評鑑」，今日會議仍未有結論。劉越萍指出，這部分涉及自律與他律，將留待下週三再度開會磋商，屆時醫師公會全聯會理事長陳相國也會親自出席。

陳相國會後受訪時也證實，提升醫療品質與病人安全是大家共識，「今天也確定未來想從事醫學美容的醫師，一定要接受PGY，不希望再有『直美』的產生。」

診所強制評鑑無共識 衛福部：醫界若反對請提對案

劉越萍強調，既然醫界對強制評鑑有不同意見，但對病人安全責無旁貸，「如果不滿意衛福部的要求，大家就該拿出自己的版本（如認證、補學分等替代方案），讓社會大眾公評。」她重申，改革目的是幫助民眾選擇優質醫美，不希望醫美產業被汙名化。