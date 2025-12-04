杜絕直美醫師》石崇良劃紅線 醫美診所一旦自律失靈將「強制評鑑」

衛福部昨（3）日與醫界團體開會討論醫美特管辦法修法議題，原本強力推行評鑑的態度軟化，改以「輔導認證」以及醫美診所自律為主。衛福部長石崇良今（4）日出席「2025肝基會、統一超商公益募款啟動儀式」時受訪表示，一切基於病人安全考量，確保所有執行侵入性處置的醫師都具備相對應的臨床能力。

醫師資格須具備「完整大外科訓練」

石崇良指出，醫美業務中涉及的侵入性處置與手術，具有高度風險。因此，衛福部的要求非常明確，醫師若要執行特定的美容醫學手術，必須回溯確認其「過去是否具備足夠訓練」，並須接受完整的大外科訓練。

石崇良強調，這項標準旨在防止未受過完整專業訓練的醫師，操作高風險的醫美手術，進而避免不當操作對病人造成傷害，確保的是施作醫師具備相對應的臨床能力，讓醫療品質一致化，民眾在選擇醫師時才能更放心。

採納醫界意見：醫美診所「自律認證」取代強制評鑑

對於外界高度關切的醫美診所評鑑制度可能造成醫療院所壓力，石崇良則回應，醫院端本身就有既定的評鑑制度，不至於新增額外負擔。至於醫美診所的部分，因各醫學會已在會議中表達「願意自律」的意願，衛福部決定採納醫界建議。

「既然醫學會共同承諾願意加強自律，」石崇良表示，未來將不採強制性的評鑑，而會以公開透明的「認證方式」來建立標準。這套認證基準將由各專科學會（如整形外科、皮膚科等相關科別）自行訂定手術品質及安全基準，再與衛福部研議後定案。

石崇良指出，初步統計全台執行9大高風險手術的診所約有300至400家；若算上所有術式類型的醫美診所，則有600至800家，未來將由各地方衛生局列冊管理，但若輔導認證執行狀況不佳，不排除強制實施評鑑制度。

地方衛生局列冊管理 認證標準公開透明

石崇良說明，為了讓自律認證機制具有公信力，地方衛生局將會對這些通過認證的診所進行列冊管理。認證通過的手術內容與認證狀態都將對外公開，讓民眾能夠簡單辨識診所與醫師是否具備相應資格。

石崇良表示，認證制度的設計目的非常明確，就是希望讓民眾能夠安心、放心地選擇醫美診所與醫師。若高風險醫美手術未訂妥加強版標準，衛福部將要求優先納管，避免不當操作造成病人傷害。