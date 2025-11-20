杜絕直美醫師！ 衛福部擬修法「無2年住院醫師訓練禁執行醫美」

近年醫美產業興起，讓不少年輕醫師決定跳過住院醫師訓練，直接到醫美診所執業，被稱為「直美醫師」。為了整頓直美亂象，衛福部預告未來將對美容醫學改為三層級管理，執行醫師至少都要完成兩年PGY住院醫師訓練，新制預估明年元旦起上路。

衛福部出手整頓！ 美容醫學將改為三層級管理

台灣醫美產業近年蓬勃發展，讓不少醫學系學生考完國考後，決定跳過住院醫師訓練，直接到醫美診所執業，被稱為「直美醫師」。但衛福部即將出手祭出新規定，未來沒完成住院醫師訓練者，不得從事任何醫美醫療。

廣告 廣告

衛福部指出，近年醫美糾紛頻傳，得改善管理缺口，預告將美容醫學改為三層級管理，執行醫師也要有相對應資格，第一級的美容醫學處置，像是針劑注射、光電治療等，醫師需完成2年一般醫學訓練計畫，也就是PGY住院醫師訓練。

美容醫學將改為三層級管理。圖／台視新聞

新制溯及既往 未經一般醫學訓練回醫院補齊

具侵入性的一般美容醫學手術，例如眼鼻整形、植髮、削骨等，執刀醫師要有十大專科資格。至於特定美容醫學手術，像是全臉拉皮或較多量抽脂，醫師不只要有專科資格，還只能執行特定項目。

新制預估明年元旦起上路，且也會進行回溯，直美醫師如果未經一般醫學訓練，通通需要回醫院補齊，但有設立2到3年的緩衝期，要在期限前受訓完成才能繼續執業，預估會影響超過六百人。

醫界質疑：PGY訓練內容與醫美較無直接相關

雖說新規定用意是要提升醫美品質減少糾紛，卻掀起醫界質疑聲浪，台灣美容醫學產業全聯會理事長直呼「修到我們也看不太懂了！」PGY只能限制醫師不能馬上出去執業，但也只是短時間解決問題。還有醫師職業工會理事長也說，目前的PGY訓練沒有和醫美品質或安全有特別相關的項目，引發討論。

台北／陳酈亭、甘而棣 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

醫美衍生事故健保擬不給付！將採「代位求償」專家：海外應同樣納入

醫美診所爆死亡意外 北市衛生局重罰35萬、移送醫懲會

男砸40萬做私密處手術喪命 執刀醫查出7次違規紀錄、診所3度改名