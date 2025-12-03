杜絕直美醫師》衛福部退讓！醫美診所不評鑑 直美醫師PGY有解套

衛福部日前大動作預告修法，擬將美容醫學診所全面納入強制評鑑，並嚴格限縮醫師執行資格，引發醫美界的強烈反彈與恐慌。衛福部今（3）日再度與醫界團體召開會議討論，經歷3小時多的討論後，衛福部態度軟化做出重大讓步。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，今日與醫界人士開會，線上、現場共計有70多人與會，自下午5點開會至晚間8點20許，最終達成3大共識。

共識一：美容醫學手術擴大11大外科

「未來醫美手術資格僅限11大外科。」劉越萍說，原先對於執行美容醫學手術的專科限制嚴格，經協商後擴大範圍為外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診科，家庭醫學科與皮膚科，也確定被納入可執行手術的範疇。

共識二：直美醫師補PGY有落日條款

衛福部原擬強制關閉醫學系畢業後直接投入醫美（俗稱「直美」）的路徑，並要求所有執行醫師皆需具備PGY資歷，引發資深醫師反彈。劉越萍說，最終雙方達成共識為「108年（2019年）」作為新舊制的分水嶺。

對於2019年後畢業的新進醫師，衛福部堅持立場，必須完成2年PGY訓練才能執行醫美處置類治療，正式宣告未來的「直美」路徑走入歷史。

然而，針對108年前畢業、當時制度上並無PGY要求的資深醫師，衛福部則做出退讓，設立「落日條款」。劉越萍指出，這群醫師即使沒有PGY資歷，未來僅需提出「實際操作的案例數與時數」等證明，並完成由醫師公會全聯會與專科醫學會共同開設的「專業訓練課程」，即可取得資格認證，繼續合法執業。

此舉等於為數眾多的現職醫美醫師解套，避免了因為新制上路而瞬間失業的危機。

共識三：輔導認證取代強制評鑑

引爆醫美界高度反彈的「診所強制評鑑」政策，衛福部也達成共識。劉越萍說，在皮膚科醫學會等團體的建議下，採取「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，大方向會針對醫師資格、執行地點、麻醉安全及術前、術中、術後的照護流程進行評核，希望以自律與透明化的方式來達成病人安全的目標，而非透過高壓的行政手段強制介入。

趕春節旺季前上路醫美新制

劉越萍也說，衛福部此次之所以那麼迫切希望新制上路，主要是為了趕在明年農曆春節前，國人的醫美旺季前盡快凝聚共識，實施新制，以保障國人及國際觀光客的醫療安全，全案力拼明年1月1日正式上路。