杜絕直美醫師》衛福部醫美專區郭公夏五 94家「查無醫師」

衛福部為保障民眾醫美安全，強制揭露醫師專科背景的「美容醫學專區」於本月15日正式上線。然而，新平台運行不滿二週，專區資料卻郭公夏五，資訊揭露東缺西漏，高達94家醫療機構的操作醫師資格顯示為「無」。衛福部醫事司說明，此現象與醫師異動及新制資格補正有關，已下令地方衛生局全面清查，限期一個月內補齊資訊。

94家機構查無醫師 醫師異動與新制認證是主因

根據最新統計，目前登記納管的醫美診所約800家，但分布於14縣市的94家機構在專區中的操作醫師欄位卻是空白。衛福部醫事司專委郭威中解釋，出現這種資訊疏漏主要有兩大因素。第一，人員異動作業期，醫師更換服務地點或診所設立變動時，依法有30天的行政辦理期限，導致系統更新出現時間差。

第二則可能是隨著「特管辦法」修正，部分手術醫師需額外補足特定課程時數，或由專科學會進行資格認證，部分醫師尚在補齊資料的過程中。

逾期未登錄最高罰25萬

郭威中強調，美容醫學專區的設立是為了確保就醫安全，不容許資訊揭露有所隱瞞或遺漏。衛福部已要求各縣市衛生局在一個月內完成全面清查與補正。

若醫療機構在醫師異動超過30天後仍未主動申請變更登錄，衛福部可直接從專區中撤除該機構的特定項目登記，以及行政裁處，依據《醫療法》第62條，處以5萬至25萬元罰鍰。

查無資料可投報「部長信箱」

郭威中提醒，該專區已將術式細分為特定醫美處置、一般美容手術及特定美容手術，民眾在施作前應先上網查詢。若發現診所明明有提供服務，專區卻查無資料，或醫師資格標示不明，可向地方衛生局通報，或透過衛福部「部長信箱」投訴，共同守護醫美環境的透明度。