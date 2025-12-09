杜絕直美醫師》醫美手術擬納入家醫科 石崇良喊：我個人不認同

石崇良不認同家醫科納大外科 應看訓練時數

本次醫美新制的最大爭議點之一，是未來可執行醫美手術的專科，經與醫界協商後擴大至11大外科，其中包含了家庭醫學科。陳昭姿質詢時對此提出質疑，認為家醫科醫師相較於內科醫師等，在侵入性治療的訓練上相對較少，詢問石崇良擴大認定資格的專業性與共識形成。

石崇良坦率回應，對於家醫科是否可被視為「大外科」來執行醫美手術，他個人意見是「不認同」。

石崇良強調，新制的核心觀點應回歸專業訓練：「應該是從訓練過程中，到底有多少時數有進行手術訓練，這個觀點來看。」此發言暗示衛福部將進一步嚴格審核不同專科醫師的實際手術訓練內容。

衛福部推「醫美認證」盼把關民眾安全

針對先前引發醫美界高度反彈的「診所強制評鑑」政策，石崇良也說，醫事司在上週的會議中發現，基層診所普遍對於「評鑑」有些排斥，認為「醫院評鑑造成一些陰影」。

「醫美不見得最重要，但民眾安全是最重要的。」石崇良強調，特別在所有的品質檢視中，「麻醉安全」是重中之重，對於執行高風險手術的診所，麻醉安全的部分一定需要嚴格檢視。雖然不強制評鑑，但衛福部仍必須要有品質確保機制，將改採「認證」或「督導考核」等方式，來確保民眾就醫安全。

PGY補訓以2019年為分水嶺新制從嚴把關

針對「直美醫師」（醫學系畢業後直接投入醫美）的資格爭議，衛福部與醫界團體先前已達成共識，以「108年（2019年）」作為新舊制分水嶺。石崇良重申，對於2019年以後畢業，但沒有完整兩年PGY（畢業後一般醫學訓練）資歷的新進醫師，「沒有完整兩年都要補訓完成」。

至於2019年前的資深醫師，則僅需提出實際操作時數證明與完成專業訓練課程，形同設立了「落日條款」，避免資深醫師瞬間失業的衝擊。