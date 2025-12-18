杜絕直美醫師》醫美納管硬闖？家醫、急診納大外科無共識 衛福部將強行裁決元旦上路

為強化醫美醫療安全，衛福部研擬修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（簡稱特管辦法），限縮特定美容醫學手術之執行醫師資格。衛福部醫事司今（18）日與相關醫學會第四度舉行會議，歷經一個半小時討論，最終仍未達成共識。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，由於各方歧見難解，部內將彙整這近幾次收集的意見後內部會議討論後「直接決議」，並經由法治程序，請法規專家確認後，預計最晚於12月31日當週公告，力拚明年1月正式上路。

協商觸礁 衛福部將逕行決議

衛福部自今年下半年起，計畫將削骨、中臉部拉皮、鼻整形、隆乳等高風險醫美手術，嚴格限制由整形外科、皮膚科、外科或口腔顎面外科等特定專科醫師執行，引發非屬上述專科，但已在醫美執業的醫師反彈，認為剝奪其工作權。

「因為我們現在每一個人手邊都一堆人家的意見，我這邊都是部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見。」今日召開的第四次會議，劉越萍坦言，這兩週以來各界針對執業環境改善、資格認定等議題提出諸多建議，但立場南轅北轍，「確實不會有共識」。溝通已達瓶頸，衛福部將不再等待共識，而是根據這段期間收集到的意見，由部內直接進行政策決議，並交由法規專家確認法制程序與立法說明，確保程序完備。

家醫、急診爭取納入大外科未果 爭議仍存

據了解，今日會議中，家庭醫學科與急診醫學科等代表極力爭取納入「大外科」範疇，希望藉此取得執行相關手術的資格。對此，劉越萍表示，會議中都有讓各方充分發言，也聽到了關於雙專科共同訓練等建議，但目前的重點在於確立管理規範。

對於衛福部部長石崇良先前曾拋出「雙專科共同訓練」的想法，劉越萍指出，今日會議中各方提出了許多建議，部內會一併考量，但政策推動有其期程壓力，目前確定「期程沒有改變」，將在年底前完成公告程序。據悉，會議自下午3點舉行直至晚間6點半結束，會後仍有學會代表持續向衛福部陳情。

醫美資訊透明化 登錄率不如預期

除了手術資格納管，衛福部也同步推動「美容醫學品質資訊揭露」。劉越萍透露，衛福部原定明年1月中旬上線「友善查詢美容醫學專區」，希望讓民眾能上網查詢合規的診所與醫師資格，落實資訊透明。然而，目前的機構回覆狀況「還沒有如預期」。 劉越萍表示，雖然全台22個衛生局已在執行催促，但成效不彰。今日會議中也特別請求各公會、醫學會協助，提醒會員醫師儘速填報相關資料。她預估，透過公會加強催促後，下週的回覆狀況應會比較明朗，若能順利在兩週內補齊資料，「友善查詢美容醫學專區」仍有望趕在明年1月中旬正式上線，讓民眾在選擇醫美療程時有更透明的依據。