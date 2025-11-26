杜絕直美！醫師須完成PGY訓練才可執行醫美 衛福部、醫界達成2大共識

終結直美！醫美特管辦法修法，衛福部、醫界達成2大共識。（圖／中國時報王家瑜攝）

醫美亂象層出不窮，衛福部近日預告修法，要求醫師補足PGY訓練，才能執行醫美處置，及診所從事高風險醫美手術須先通過評鑑等，引起爭議。醫事司今日下午邀集40個醫界團體，初步達成「加強醫美管理、直美關門」2大共識，至於爭議較大的「評鑑」，將於下周三討論。

衛福部預告修正特管辦法，未來從事非侵入性醫美處置的醫師，須先完成PGY訓練（畢業後一般醫學訓練），杜絕直美（直接投入醫美）現象；執行醫美手術醫師，須具備大外科資格；從事高風險醫美手術的醫療院所都須通過評鑑，包括診所在內。

醫事司今日下午（26）邀集40個醫界團體開會討論，歷經近3小時，達成兩大共識。醫事司長劉越萍說明，第一是在病人安全前提下，加強美容醫學管理；第二是確定「關上直美大門」，往後醫學生畢業後，一定要經過PGY訓練才能投入醫美。

PGY訓練自民國92年7月正式公告實施，醫學生在畢業後接受1至2年臨床教育，102年進一步將醫學系教育改為6年制，再加上2年期PGY訓練，首屆畢業生於108年畢業。

劉越萍解釋，民國108年前，沒有PGY訓練制度時期就取得專科醫師資格者，本來就可以繼續從事；108年以後未接受PGY訓練直接投入醫美者，未來就必須回醫院補訓練。

至於爭議更大的施行高風險醫美手術診所須通過評鑑，劉越萍說，美容醫學加強管理，是與會全體共識，醫界也責無旁貸，但若相關團體不滿意評鑑或認證制度，就必須提出如何加強管理的其他「自律」作法，細節將在下周三繼續討論。

