杜絕移工仲介「買工費」亂象！勞動部祭「千萬罰單」 明年訪查擴至2500場次

外籍移工轉換雇主時遭惡意剝削層出不窮，勞動部近日與地方政府合力查獲一起重大違法案件，某人力仲介公司利用移工期滿轉換或續聘之際，非法收取所謂「買工費」逾100萬元，地方政府已依《就業服務法》重罰該公司逾1000萬元罰鍰，並處一年以下停業處分。勞動力發展署強調，對超收費用的行為「零容忍」，明年度訪查將增至2500場。

勞發署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，日前接獲民團陳情後立即啟動調查，發現該家仲介公司違法向多名移工收取非法費用，金額龐大，依現行法令規定，仲介公司若違法超收費用，將面臨超收金額10倍至20倍的巨額罰鍰，本案因金流與對話紀錄等事證相當明確，且涉及人數眾多，裁罰金額創下歷年新高。

蘇裕國指出，今年迄今已查獲10家仲介公司違法超收，為防範未然，已規劃明年度進一步強化監管作為，訪查量能將從2200場次，提升至2500場次，且針對評鑑成績為C等的公司，每年固定訪查4次，而曾有申訴紀錄或違法疑慮的高風險公司將列為重點稽查對象。

蘇裕國說，勞動部正與經濟部研議，計畫將買工費納入「強迫勞動」檢討體系，並推動公平招募指引，將收費透明化，嚴禁對移工收取登記介紹費，仲介公司僅能對移工收取服務費，嚴禁收取登記費、介紹費或任何名義的「買工費」；對雇主則可合法收取登記介紹費及服務費。

針對移工反映申訴流程繁瑣，蘇裕國強調，1955專線提供四國母語服務，採SOP一線到底，不會層層轉接，並呼籲移工申訴時可提供對話紀錄、金流明細等具體事證，以利執法單位精準打擊不法業者。此外，明年度將強化「直接聘僱聯合服務中心」，包含增加通譯人員、提供雙語服務，並評估擴大服務據點，協助移工與雇主在轉換過程中獲得更透明、公平的對待。

勞動部提醒，雇主應善盡選擇委任與監督仲介公司之責，共同維護合法、公平的就業環境，呼籲仲介業者應遵守收費規定，勿以身試法；同時移工若遇有仲介違法收費情事，可撥打1955免付費專線檢舉,如查獲將嚴懲不貸。

