杜絕網路不實謠言 三峽警強力執法安定民心

記者蔡琇惠／新北報導

昨（20）日，社群平台 Threads（脆）流傳一則網路貼文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等不實訊息，並刻意與前（19）日臺北市隨機攻擊事件相互連結，造成社會恐慌，引發不當觀感。經民眾檢舉，警方認定該貼文涉及恐嚇性言詞，已影響公共秩序與社會安定。

新北市警察局三峽分局指出，三峽警方獲報後，立即成立專案小組展開蒐證調查。經查證，相關貼文內容與事實不符，已對社會安定造成影響。經蒐證完備並掌握涉嫌人居住所，隨即報請臺中地方檢察署指揮偵辦，並經檢察官核發拘票。專案小組循線追查，於臺中市清水區一帶緝獲張姓犯嫌到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物，全案依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦。

發言人：三峽分局分局長許再周(三峽警分局提供)

三峽警分局長許再周呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證之訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序。警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。