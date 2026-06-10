杜絕網路誘拐 展翅協會盼各界齊心守護兒少安全

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隨著網路社群與數位科技高度滲透兒少生活，網路誘拐與詐騙型態猖獗。台灣展翅協會今天(10日)發布2025最新網路誘拐分析報告指出，近6成兒少遭網路誘拐，其中3成以上進一步遭到性勒索。台灣展翅協會因而設計出一套遊戲卡牌，教導兒少如何辨識與應對，希望提高兒少的網路安全意識。

台灣展翅協會根據2025年自身服務過266名被害人中統計，竟有高達154名曾遭遇網路誘拐，占比達58%，其中，35%的被害人遭遇進一步性勒索，當中又以視訊裸聊最常落入性勒索陷阱。

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台灣展翅協會分析指出，網路誘拐並非特定性別專利，從數據中可見，女性雖為多數，但也有超過兩成的受害者是男性。而主要的誘拐情境包括友伴關係、打工機會、交往關係以及視訊裸聊等方式。在網路時代，兒少很容易掉入陷阱而不自知，或最終因害怕隱私曝光而受到被控制、性侵害或被索取更多金錢等危害。

鑒於近年網路誘拐的案件有上升趨勢，台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，他們研製出防制網路誘拐的教材「交友大作戰」，並將在各地開辦教師工作坊，教孩子理解網路誘拐的真實樣貌與話術。她說：『(原音)針對我們看到這個網路誘拐這樣情形，展翅今年做了交友大作戰議題式遊戲，希望可以協助老師在學校有工具，跟孩子一起討論網路誘拐，或網路交友時候我們應該注意甚麼，有甚麼界線是我們需要留意。』



台灣展翅協會設計出「交友大作戰」教材，準備自7月起在全台各地培力教師、舉辦課程，透過預防教育守護兒少安全。(楊雨青攝)

教育部國教署主任秘書黃瀞儀表示，在網路時代，重要的是如何跨部會建立好的數位環境，讓孩子們知道如何辨別網路世界的真偽並懂得保護自己。她也提醒除了學校能做的以外，家庭教育也有其重要性，這部分需要大家一起努力。(編輯：宋皖媛)