杜絕蚊子館林立／清月

清月

根據媒體報導，立法院預算中心調查指出，截至二○一七年底，列管的公共建設閒置設施仍高達百處。其中能查得興建經費的六十九案，已耗費公帑超過兩百二十一億元。在整體經濟環境不甚理想、民眾對財政紀律高度關注的此刻，這樣的浪費顯得格外刺眼，也讓人不得不重新檢視公共建設決策的合理性。

公共建設原本立意良善，無論是文化館舍、市場空間，或地方停車場，都以促進地方發展、便利民眾生活為出發點。然而，理想若缺乏周延評估，最終往往淪為閒置空間，不僅未能發揮效益，反而成為長期的財政負擔。兩百多億元只是已被揭露的數字，尚未全面清查的案件恐怕更多。倘若部分仍在規劃中或尚未動工的計畫仍有調整空間，政府實有必要及時踩煞車，避免錯誤持續擴大。

面對蚊子館問題，建議主管機關採取「停、看、聽」三個步驟，作為未來公共建設審議與執行的重要原則。首先是「停」，對尚在申請中的興建計畫暫緩核准，對仍可中止的補助案果斷喊停。暫停不是消極不作為，而是為了替政策留下反思與修正的空間，避免在錯誤的方向上繼續投入資源。

其次是「看」，全面盤點既有閒置設施的現況，重新審視原有計畫的假設是否成立，包括人口結構、使用需求與後續營運能力。更重要的是，建立追蹤與檢討機制，找出問題發生的關鍵環節，是評估不足、執行失當，還是後續管理缺位，並據此提出具體的改善方案，而非任由建物老化、資源流失。

最後是「聽」，廣納民意與專業意見，透過公聽會與跨部門會議，讓地方居民、專家學者與執行單位共同參與討論。公共建設既然以公共利益為名，就不該只在書面計畫中完成，而應回應實際需求。預算審核與核發標準也應更加嚴謹，並落實定期查核，確保每一分經費確實用在刀口上。

國家財政來自全民的付出，每一筆公共支出都承載著人民的期待。杜絕蚊子館，並非否定建設，而是要求更負責任的決策。唯有在興建之前多一分停、看、聽的謹慎，才能避免日後付出更高昂的代價，也才能真正讓公共建設成為人民的福氣，而非長久的負擔。