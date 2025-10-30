杜絕豬瘟後患！張麗善：全面且永久禁廚餘養豬才是正本清源
雲林縣長張麗善30日針對非洲豬瘟影響全台養豬產業，強調目前全台只有46萬頭豬吃廚餘，中央政策不能被這46萬頭吃廚餘的豬綁架，應該要有正本清源且長遠的規畫，就是要全面且永久的禁廚餘養豬。另外，在各縣市設置廚餘資源化處理廠，才能真正解決豬瘟問題。
張麗善表示，雲林是養豬大縣，在非洲豬瘟疫情下，所受到的衝擊非常大，所有的養豬業者面臨重大困境與損失，呼籲禁廚餘養豬，不能因為46萬頭豬吃廚餘，要這些豬來承擔全台2300萬人廚餘的去化，牠們不需要承擔這個責任，而是要嚴格禁止廚餘養豬。
張麗善表示說，現在中央各部會祭出很多政策，包括邊境管理、海關加嚴，甚至是旅客攜帶、郵寄的檢查，但這些都不如禁止廚餘養豬，這才能夠杜絕後患，才能讓所有消費者安心，養豬戶安心繼續飼養豬隻，在國際上食安有立足之地，讓台灣豬肉可以出口。
張麗善提到，目前廚餘已經有很好的處理方式，就是經資源化變成友善土壤的肥料，可以落實經濟循環再利用，減少化學肥料的使用，這是多功能且非常好的政策，為何中央不祭出一縣市一個廚餘資源化處理廠？
張麗善強調，惟有各縣市設置廚餘資源化處理廠，才能真正解決廚餘去化問題，才是正本清源、道道地地的方法，能夠讓消費者安心吃豬肉，拜託中央要從長計議、審慎思考，一定要杜絕廚餘養豬。
縣政府指，縣府與南亞公司合作，利用廚餘製成「雲溉肥」，已取得農委會肥料登記證，經社區、學校、農友實際使用驗證，具備友善環境生態平衡，增加土壤肥力等優點，不僅能保護土地，還能形成良善的農業循環經濟。
其他人也在看
防疫政策不能被46萬頭豬綁架 張麗善籲中央全面禁廚餘養豬
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】非洲豬瘟疫情威脅持續升高，雲林縣長張麗善30日於議會接受議員廖偉晴 […]觀傳媒 ・ 2 小時前
杜絕非洲豬瘟 張麗善再喊話：中央政策不應被少數廚餘豬綁架
台中爆發非洲豬瘟疫情，禁宰禁運延長衝擊養豬產業，雲林縣長張麗善今（30）日在縣議會總質詢重申，中央應該全面禁止廚餘養豬，同步啟動一縣市一廚餘資源化處理廠。她會後受訪再強調，中央政策不應被46萬頭廚餘豬綁架。張麗善指出，目前全台約有46萬頭豬吃廚餘，僅占全台豬隻總數約8％，卻威脅全國2300萬人的防疫自由時報 ・ 6 小時前
張麗善怒轟中央「防疫不能被46萬頭豬綁架」 籲速禁廚餘養豬、轉危為機推循環經濟
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對非洲豬瘟威脅再起，縣長張麗善今(30)日於縣議會答詢時強烈呼籲中央政府，應互傳媒 ・ 6 小時前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 4 個月前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 4 小時前
沒公德心! 嬰兒尿布.嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸
社會中心／洪巧璇、張智凱 台北報導把嬰兒尿布還有嘔吐物丟在店門口，真的太沒公德心！台北市西門町商圈就有業者PO文表示，有遊客在店門前，幫嬰兒換尿布、清嘔吐物，結果卻將這些垃圾留在騎樓，讓店家家最氣的是，明明門口就有垃圾桶，遊客不拿去丟，反而還要店家幫忙善後。店家門口前，一家人推著嬰兒車，忙著幫小孩子換尿布、清理嘔吐物，但沒多久，人走了，卻把垃圾留在門口，店家看到這景象，真的好生氣。門口滿地都是散發嘔吐味的衛生紙，甚至連嬰兒尿布上的排泄物，也被扔在地上，業者只能摸摸鼻子，幫遊客善後，因為如果不馬上清理惡臭，店家生意也會受到影響。事發在台北市西門町商圈店家Po文，明明門口外就有垃圾桶，遊客卻還是將孩子的穢物，全部丟在騎樓，業者氣得表示，垃圾是要等誰來處理，認為這樣的行為，真的很沒品。沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品民視記者洪巧璇：「為了方便民眾丟垃圾，也避免垃圾被隨手一扔，因此只要走個幾步路，後方其實還有另外一個垃圾桶，可以讓民眾丟垃圾，在西門町商圈要找到垃圾桶，其實並不難。」遊客：「跟旁邊一樣啊有垃圾桶，有垃圾桶了還是丟在路上，我覺得這樣的做法很不好，明明就有垃圾桶，西門町垃圾桶其實是夠的，如果跟東區啊跟其他地方比的話，其實這邊垃圾桶還滿多的。」外籍遊客：「垃圾桶很少很難找，有時候我們手上拎著一個垃圾想要扔，都很難找到垃圾桶，如果垃圾桶是多的話，他們就會丟在垃圾桶不會隨便丟。」沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品不管怎樣，自己的垃圾就要自己帶走，西門町觀光熱區丟人現眼，也讓台灣形象受損。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒公德心！嬰兒尿布、嘔吐物垃圾丟店門口 業者氣炸：有夠沒品 更多民視新聞報導無執照隔空幫豬看診？王姓獸醫佐已回國 台中地檢署：訊畢已諭知請回淡海輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警循線逮犯嫌送辦碧潭誘2女溺斃！夫稱100分、小姑讚溫柔 陸配淚灑法庭惹眾鼻酸民視影音 ・ 1 天前
霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟，每天上百噸的廚餘無處可去，時代力量台中黨部拍下，霧峰象鼻坑的掩埋場，變成將近300噸的廚餘海，掩埋場下游3公里，就是取水口，甚至已經出現溢流的狀況，由於霧峰居民大多還是使用地下水，擔心餿水滲入土壤，汙染水源，30號台中市議會質詢，議員不分黨派輪番砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，形成另一種「燕圾湖」，另外有議員質疑廚餘覆土是否合乎規定，環保局長陳宏益被逼問之下，坦言第一時間來不及處理。 霧峰廚餘掩埋場，空拍畫面曝光，現場累積300公噸廚餘，形成一片廚餘海，霧峰掩埋場，從10月24號一直到28號，陸續倒了3百公噸廚餘，但廚餘坑旁邊2百公尺就是烏溪，下游3公里處就是取水口，在霧峰地區多數民眾日常，還是使用地下水，如今上游被大量倒廚餘，甚至已經出現，水源溢流的狀況，擔心水源會遭污染。時代力量台中黨部執行長鄒明諺說：「餿水滲入倒土壤後，肯定會影響到我們霧峰居民的民生用水和農業用水。」台中爆發非洲豬瘟，中央下令禁止餵廚餘，市府一開始決定將廚餘掩埋，被質疑為何不焚化，有議員砲轟，掩埋場每天倒入上百噸廚餘，痛批根本是另一種「燕圾湖」，議員江和樹更質疑，霧峰廚餘坑，深度近兩層樓高，廚餘倒到快滿出來，是否有依照規定做掩埋，環保局長陳宏益被一再逼問下坦言。台中市議員江和樹(眾)VS.台中市環保局長陳宏益說：「中央的規定是每50公分要覆土30公分，你有這麼做嗎，有照規定做嗎，那個地方，第一時間應該沒辦法，第一時間因為車一直進來。」環保局處理廚餘的作為，議會上不分黨派輪番砲轟，中市府螺絲掉滿地。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
重新定義電力流通角色與商業模式，泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠，一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源（6873）再度參加台灣國際智慧能源週，今年以「共享現在，連結未來」為主題，重新定義電力流通的角色關係與商業模式。展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「全球布局」三大亮點，同步展示光儲充解決方案互動模型與虛擬電廠設備，展現泓德能源在全球業務拓展與能源創新的雙重成果。泓德能源現場演示海外電力交易操作 兩大核心解決方案助企業達成能源資產化及自主化 泓德能源本次參展以「電力交易服務」與「虛擬電廠」為核心。旗下星星電力推出Star Trade電力交易決策平台，匯集分散各地的能源資產，透過AI分析協助企業制定最合適的能源策略。能源週現場演示Star Trade平台如何掌握最快與最複雜的日澳電力市場交易節奏，實現資源最佳化配置並有效分散風險，協助企業將電力轉化為可投資、可配置的資產，達到「能源資產化」，再搭配電力保險穩定市場營運成本，降低波動風險並提升收益。 虛擬電廠解決方案則整合光儲充應用、EMS及能源雲，助企業集結並管理分散式能源資源以參與電力交易市場、強化電網韌性，達到「能源自主化」。現場首次亮相光儲充解決方案互動模型，透過情境化設計呈現虛擬電廠的實際運作樣貌，並展Carture 車勢文化 ・ 1 天前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？
印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空...大愛電視 ・ 16 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 13 小時前