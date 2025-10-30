杜絕豬瘟後患！張麗善：全面且永久禁廚餘養豬才是正本清源（廚餘示意圖/台南市環保局提供）

雲林縣長張麗善30日針對非洲豬瘟影響全台養豬產業，強調目前全台只有46萬頭豬吃廚餘，中央政策不能被這46萬頭吃廚餘的豬綁架，應該要有正本清源且長遠的規畫，就是要全面且永久的禁廚餘養豬。另外，在各縣市設置廚餘資源化處理廠，才能真正解決豬瘟問題。

張麗善表示，雲林是養豬大縣，在非洲豬瘟疫情下，所受到的衝擊非常大，所有的養豬業者面臨重大困境與損失，呼籲禁廚餘養豬，不能因為46萬頭豬吃廚餘，要這些豬來承擔全台2300萬人廚餘的去化，牠們不需要承擔這個責任，而是要嚴格禁止廚餘養豬。

雲林縣長張麗善30日呼籲中央全面禁廚餘養豬，並在各縣市設置廚餘資源化處理廠，真正解決豬瘟問題。（張朝欣攝）

張麗善表示說，現在中央各部會祭出很多政策，包括邊境管理、海關加嚴，甚至是旅客攜帶、郵寄的檢查，但這些都不如禁止廚餘養豬，這才能夠杜絕後患，才能讓所有消費者安心，養豬戶安心繼續飼養豬隻，在國際上食安有立足之地，讓台灣豬肉可以出口。

張麗善提到，目前廚餘已經有很好的處理方式，就是經資源化變成友善土壤的肥料，可以落實經濟循環再利用，減少化學肥料的使用，這是多功能且非常好的政策，為何中央不祭出一縣市一個廚餘資源化處理廠？

張麗善強調，惟有各縣市設置廚餘資源化處理廠，才能真正解決廚餘去化問題，才是正本清源、道道地地的方法，能夠讓消費者安心吃豬肉，拜託中央要從長計議、審慎思考，一定要杜絕廚餘養豬。

縣政府指，縣府與南亞公司合作，利用廚餘製成「雲溉肥」，已取得農委會肥料登記證，經社區、學校、農友實際使用驗證，具備友善環境生態平衡，增加土壤肥力等優點，不僅能保護土地，還能形成良善的農業循環經濟。

