杜絕逃逸移工帳戶淪為詐騙工具 中市議員要求列警示戶





詐騙手法層出不窮，台中市議會警消環衛業務質詢，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達質詢警察局強烈要求警察局提出具體政策，協助移工結清帳戶再返鄉，並要求針對9萬4676名逃逸移工的帳戶同步列為警示戶，杜絕帳戶淪為詐騙工具，阻絕詐騙管道。

謝志忠表示，詐騙手法層出不窮。根據警政署165打詐儀表板統計，11月2日單日全國就有326件詐騙受理案件，財損高達1億479萬元，其中台中市佔44件、財損1401萬元，件數為六都第二多，但財損卻是全國最高。他進一步指出，全國警示帳戶數字也持續上升，去年第一季為12.6萬戶，第二季增至13.4萬戶，第三季達14.2萬多戶，到了第四季更攀升至14.9萬戶，顯示警示帳戶仍在不斷擴增，詐騙問題愈趨嚴重。

廣告 廣告

謝志忠說，根據中央政府總決算審核報告指出，外籍人士涉入詐欺案件人數逐年攀升，2022年及2023年分別為521人及921人，2024年更遽增至1,862人；今年光上半年涉詐人數已達2,054人，超過去年全年總數；恐怕今年不止倍數成長，顯示外籍移工帳戶問題已成為政府打擊詐騙工作的重要環節。謝志忠強烈要求市府，跟進苗栗縣的政策，協助移工離台前，結清銀行帳戶再返鄉的措施，從源頭杜絕帳戶淪為詐騙工具。警察局長吳敬田也認同議員的觀點，表示將盡速了解苗栗縣的作法，研議提出具體措施。

謝志忠指出，人頭帳戶的黑市價格在近年急遽上漲，過去每個帳戶平均價格1萬至3萬元，去年起漲到2萬至4萬元，今年初最低價已達5萬元。他擔憂全國94,647名逃逸外籍移工的帳戶，恐成為詐騙集團利用對象，強烈建議市府應將帳戶同步列為警示戶，全面阻絕詐騙管道。謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等議員也共同呼籲市府，打擊詐騙已成全民共識，強烈建議市府建立移工帳戶管理與預警機制，讓移工安心工作、平安返鄉，同時有效由源頭防堵詐騙，守護市民財產安全。

更多新聞推薦

● 砸1440億頭款買66架F-16V「0交機」 徐巧芯揭「產能問題」：明年底交不出來