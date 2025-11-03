杜絕非洲豬瘟威脅 張麗善再次主張：全面停止廚餘養豬最有效

雲林縣長張麗善今（3）日率領縣議會成員前往麥寮鄉台塑六輕廠區南亞塑膠公司廚餘資源化場進行現地勘查，展示廚餘資源化處理的具體成果，同時宣示縣府「全面杜絕廚餘養豬」的堅定立場。張麗善強調，此項政策基於嚴謹防疫與食品安全考量，盼藉此推動廚餘資源化全面升級，並呼籲中央建置「1縣市1廚餘資源化處理場」，將環境挑戰轉化為循環經濟典範。

雲林縣長張麗善再次宣示宣示縣府「全面杜絕廚餘養豬」的堅定立場。（圖／雲林縣政府）

南亞塑膠公司麥寮分公司與雲林縣府採公私協力模式，自2019年開始處理雲林縣廚餘，累計處理量達7萬7630公噸。該公司自2021年至今年9月期間，已產製約32萬400包有機質材料及雲溉肥，每包重量為20公斤，成功建構完整循環經濟體系。

面對國際公共衛生嚴峻挑戰，張麗善表示，雲林縣已率先全國證明全面禁止廚餘養豬能發展為可行的循環經濟模式，不僅確保縣民健康，更保障台灣豬肉產業永續發展。她指出，雲林縣政府具備穩健執行力與成功模式，但要長久鞏固杜絕廚餘養豬的防疫成果，中央必須提供標準化、大規模處理設施支援，唯有中央完善規劃與地方穩健執行相結合，才是永續發展之道。

張麗善再次呼籲中央全面禁止廚餘養豬。（圖／雲林縣政府）

張麗善進一步說明，為防範非洲豬瘟，中央各部會雖已實施邊境管理、海關加嚴、旅客攜帶與郵寄檢查等多項政策，但這些措施效果都不如禁止廚餘養豬來得有效。她認為，唯有杜絕後患才能讓消費者安心，養豬戶安心繼續飼養豬隻，在國際食安領域建立立足之地，進而讓台灣豬肉具備出口競爭力。

張麗善今日率領 縣府團隊籍立委張嘉郡和丁學忠至南亞廚餘資源化場進行現場會勘 。（圖／雲林縣政府）

張麗善提及，目前廚餘已有良好處理方式，透過資源化程序轉化為友善土壤的肥料，可落實經濟循環再利用，減少化學肥料使用量，這是多功能且效益良好的政策方向。她再次呼籲中央盡快推動「1縣市1個廚餘資源化處理廠」的建置計畫。

