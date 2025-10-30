杜絕非洲豬瘟 張麗善再喊話：中央政策不應被少數廚餘豬綁架

雲林縣長張麗善再次呼籲全面禁止廚餘養豬，中央政策不應被少數廚餘豬綁架。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情，禁宰禁運延長衝擊養豬產業，雲林縣長張麗善今(30)日在縣議會總質詢重申，中央應該全面禁止廚餘養豬，同步啟動一縣市一廚餘資源化處理廠。她會後受訪再強調，中央政策不應被46萬頭廚餘豬綁架。

張麗善指出，目前全台約有46萬頭豬吃廚餘，僅占全台豬隻總數約8％，卻威脅全國2300萬人的防疫安全及養豬產業信心，中央必須痛定思痛，防疫政策不應該被這46萬頭吃廚餘的豬綁架，下定決心禁止廚餘養豬，才是正本清源政策。

廣告 廣告

她說，為杜絕非洲豬瘟，中央各部會祭出很多項政策，包括邊境、海關加嚴管理，這些都不如全面禁止廚餘養豬，不僅能杜絕後患，更能讓消費者安心、養豬產業放心繼續養，甚至國際上食安有立足之地。

張麗善說，目前廚餘有很好的處理方式，就是經過資源化處理後變友善土地的肥料，減少化肥使用，既守護產業安全，又能落實經濟循環再利用，呼籲中央要審慎思考，推動一縣市一資源化處理廠，解決廚餘去化問題，杜絕廚餘養豬，這才是正本清源政策。

【看原文連結】

更多自由時報報導

空拍曝光！霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

竹市廚餘養豬場稽查率0％？市環保局稱28日已完成100％

黑水虻可吃光 宜蘭市五大社區不擔心廚餘

台中廚餘車未蓋桶一路撒ㄆㄨㄣ！警方出手了 至少噴3000元

