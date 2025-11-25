杜蕾斯隱藏百年祕密！保險套發明者1原因遭官方除名 血淚人生超戲劇化

財經中心／王文承報導

在全球情侶間使用率極高的知名保險套品牌「杜蕾斯」（Durex），每分鐘約可售出975個。然而，這款暢銷產品的由來、製程，甚至杜蕾斯官方隱藏的祕密，卻鮮為人知。對此，擁有6.05萬粉絲的YouTuber「胖貓堂主」發布影片，揭開了杜蕾斯神祕的面紗。

創造杜蕾斯保險套的天才誕生



根據「胖貓堂主」的影片內容，杜蕾斯商標雖於1915年由萊昂內爾·傑克遜（Lionel Alfred Jackson）創立，但技術核心卻來自一位名叫盧西安·藍道（Lucien Landau）的波蘭裔化學家。直到近百年後，一位記者在倫敦橡膠公司的歷史專利文件中，才讓這位被官方抹去名字的技術天才重見天日。藍道於1912年出生於華沙，中學畢業後就被父親送往英國深造化工技術，他在倫敦發現本土市場缺乏乳膠安全套製造商的創業機會，決心以更低廉的價格自行生產。

如何販賣保險套



在尋找投資人的過程中，藍道遇見了杜蕾斯品牌創始人傑克遜。傑克遜當時與哥哥經營父親的理髮店，但他對理髮一竅不通，主要在店裡販售保險套。由於那時的藥房通常由女售貨員值班，許多男性因害羞、覺得向女士購買不夠紳士，因此會選擇到理髮店購買。理髮師通常會在顧客耳邊悄悄問道：「先生，週末要來點什麼嗎？」這成為了當時買保險套的暗語，傑克遜也因此找到了一條小眾賽道。

倫敦第一家杜蕾斯工廠



藍道滔滔不絕地向杰克遜講述安全套的生產工藝。傑克遜看重藍道本土化生產帶來的成本降低與利潤，兩人一拍即合。傑克遜投資600英鎊成立英國乳膠製品公司，由藍道負責生產管理，品牌則註冊為杜蕾斯。儘管藍道是技術主導者，但老江湖傑克遜掌握了公司六成股份和品牌所有權。1932年，年僅20歲的藍道在倫敦開設了第一家杜蕾斯工廠。

二戰期間杜蕾斯獨霸英國市場



傑克遜在兩年後因脊椎癌病逝，公司在新任董事鄂爾坎的帶領下穩步發展。杜蕾斯因二戰期間的禁令而獨霸英國市場，產量激增。藍道在此期間發揮關鍵作用，設計出長約200碼的乳膠安全套自動化生產線，這項技術使杜蕾斯的週產量從1930年代的每年200萬個，激增到1950年代初的每週200萬個。1950年公司上市，藍道被任命為董事，達到職業生涯頂峰。然而，他與新老闆鄂爾坎長期不和，加上公司內鬥不斷，甚至經歷稅務調查和年會的公開羞辱，這成為壓垮藍道職業生涯的最後一根稻草。

藍道為情悲痛欲絕 成為通靈者



1953年，藍道與辦公室接線員艾麗絲產生戀情，但當時藍道已婚。最終艾麗絲不堪被罵「小三」的壓力而自殺身亡。悲痛欲絕的藍道於同年9月、年僅4 歲時永遠離開了公司。此後，他的身份發生了180度大轉變，他聲稱自己具備通靈能力，能聽到艾麗絲與他講話。在餘生中，藍道投入到倫敦的靈性聯盟，並以通靈者、靈媒的身份生活。儘管他發明的自動化生產機器一直使用到1994年工廠關閉，但這位杜蕾斯技術的奠基者，最終是以「通靈者」的身份於2001年去世。

