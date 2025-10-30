杜達美在台指揮馬勒「復活」 巡演告別洛杉磯愛樂

（中央社記者趙靜瑜台北30日電）指揮名家杜達美率領洛杉磯愛樂，昨晚在台北國家音樂廳演出馬勒「第二號復活交響曲」，全場超過90分鐘版本一氣呵成，這也是杜達美與樂團17年合作的國際告別巡演。

杜達美將於2026年新樂季上任紐約愛樂音樂總監，接替2024年就卸任的前任音樂總監梵志登 （Jaap van Zweden）。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，杜達美（Gustavo Dudamel）率領洛杉磯愛樂演出馬勒「復活」，主辦單位牛耳藝術特別規劃邀請杜達美在洛杉磯經常合作的工作夥伴洛杉磯大師合唱團（Los Angeles Master Chorale），以及維也納金色大廳合唱團（維也納歌唱協會合唱團 Wiener Singverein）攜手登台。

杜達美說，人類不會飛，「但有了音樂，我們可以。」杜達美昨天一早彩排時表示，能夠讓音樂好夥伴們齊聚台灣，這是很不容易的製作，「有音樂家從洛杉磯來，有音樂家從維也納，我們在台北相會。」杜達美也表示，每次能夠演出這首馬勒的「復活」交響曲，都是最好的禮物。

杜達美非常喜歡這首馬勒的「復活」，他曾說，「如果天堂有聲音，那應該就是這部作品。」彩排過程中他也告訴合唱團：「我們要創造的不是人聲的和聲，要神秘，幾乎察覺不到。」果然晚上演出人聲細微精緻，與交響樂團深沉交織，反而蘊藏了強烈的啟示力量。

演出時，杜達美手勢單純，掌握樂團呼吸，全場爆滿樂迷被馬勒的音樂轟炸，回歸寧謐又充滿熱切希望的洗禮，從絕望到重生，從塵世邁向永恆。最後終章號角響起，全場唱出「復活，是的。你將復活！」（Auferstehn, ja auferstehn wirst du），杜達美以自己的馬勒版本征服了台灣樂迷。

「指揮巨星杜達美與洛杉磯愛樂」音樂會今晚將是最後一場，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李錫璋）1141030